港股直擊 即巿股評

國泰航空(00293)料去年業績虧轉盈，股價午後起飛，一度高見13.04元，揚7.8%，現造12.94元，漲近7%，成交金額6803萬元。

集團表示，預計去年虧轉盈，股東應佔溢利約23億元，2017年錄得虧損12.59億元。

國泰表示，去年客運業務受惠於可運載量增長、着重顧客服務及提升收益管理。縱使有競爭壓力，運載率得以維持及收益率有所提升。貨運業務強勁。可運載量、收益率及運載率增加。公司的企業轉型計劃已發揮正面影響。

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