港股直擊

中國5G技術是近年各媒體平台報道的熱門題材，大多評論說是中國電訊科技超英趕美成功了。今時今日探討中國5G技術是否勝過美國5G，需要在一些結論細節上作清晰的分劃，才能有一個全面的理解，否則容易勿圇吞棗，單憑現象便誤解了真實的原因。

美國在電訊科技上勝中國是毫無疑問的。但有沒有足夠的財力去支持開發或更換更新的科技是另一回事。回顧歐美市場過去20年由2G、3G，達至4G的演化，資金來源主要是由民間發起，政府作配合。在歐洲市場，當年2000年至今，各大電訊企業投入大量資金，促成了電訊技術上的成熟，但是投資上能否得到合理的回報卻是否定的。

歐洲著名的電訊業巨頭如Vodafone、德國電訊、英國電訊等。現今股價比起科網股2000年初時，仍要下跌了77%、85%及87%。19個年頭過去了，股價仍是返不了家鄉，只能用慘不忍睹來形容。

在現存環球的各大電訊龍頭股中，只有中移動(00941)的股價仍高於當時的科網股年代的最高位價格。故此，在多年辛苦經營下，各環球電訊巨頭由2G升級至3G，由3G升級4G。尚未能賺回老本的同時，現今又要改革至5G制式了。

其實歐美電訊巨頭回報表現差勁，歐美的反壟斷法案(Anti-trust law)應記一 「功」。為了不觸犯法例，各國龍頭電訊商在發展市場之時，只能每家單打獨鬥式在自己地盤安裝網絡基建，不會與競爭者合作共同發展，因為這會違反壟斷法。但是，中國的三個最大電訊商，中移動、中國電信(00728) 及中國聯通(00762)卻是共同使用同一傳輸商中國鐵塔(00788)的基建設施，以減低開發成本。

加上中國電訊客戶量龐大，開發5G市場投入資金雖龐大，但投資回報風險不大。但若要歐美電訊商亦投下巨資發展，將來再與中國的5G電訊商競爭，在成本效益比較下，一定是會輸給中國電訊商，除非歐美政府肯改革法例或作補貼則作別論。

有企業肯投資，自然便有供應商提供技術了。故此，中國的5G技術「成功」，是首先有市場支持，有商機，有錢賺，才有相關的技術提供，而不是先天性中國本身的電訊科技高於歐美，所以才贏得了市場。換句話說，中美現時貿易談判中，強調不准國家補貼損害私企自由競爭，內容可圈可點，因為協議內容一旦達成，美國會否在未來用以針對上述三大中國電訊商之共同利益行為稱為合謀壟斷，因而構成阻礙其他企業競爭，致令美國法院又再判出罰款天文數字之判例，是一個值得關注的重大問題。

香港股票分析師協會創會主席、國農證券董事總經理林家亨