即巿股評 港股直擊

隔晚美股先低後高，三大指數均見上升，帶動港股隔晚喺夜期及ADR已重上28300水平。雖然美股喺中美雙方展開第七輪貿易談判前，缸邊友傾向觀望，美股未見有太大動靜，但港股則順理成章高開高走，只係中午收市前升幅縮水一半。

恒指今早高開176點後，曾發力急升371點，見28599點創半年高位。但內地股市腳軟，港股升幅縮水少咁一截，半日恒指報收28415點，升187點；國指則報收11204點，升87點。恒指半日高位剛好將最近一個熊證重貨區28500-28599嘅街貨搞掂，之前阿Man都話大市呢個星期好大機會喺28000水平附近上下其手，家陣牛證街貨喺28100-28199亦形成一個第二重貨區，有乜風吹草動，大戶又會借消息輕輕踩一腳，又快閃鋸塊牛扒唔出奇。

由於等待審批遊戲商業化申請太多，有傳中國或暫停相關申請提交，但騰訊(00700)股價未見有太大影響，目前仍然喺340元上平附近上落，進行整固，今日半日升0.4%。至於阿Man之前曾推介嘅友邦(01299)，半日升1.5%創新高，內險股則以國壽(02628)繼續跑贏，半日再升4.5%。除咗友邦創新高，領展(00823)愈升愈有，半日升0.8%，盤中亦創上市新高。作為收息股，領展當然有係有升有息，若然收息可揀較落後的港鐵(00066)，雖然受負面消息所困擾，但股價自去年10底見過低位回升後，股價節上升如坐箭，股價有有望升破44至45元去年中跌前嘅密集區，再向46.9元近47元去年高位挑戰。

話咗中資金融股最受惠阿爺揼水穩經濟，而當中最受惠又係內券商股，今日輪到中金公司(03908)早段曾急升11%，皆因阿里巴巴集團入股成第三大股東。至於其他內地券商股，阿Man都係集中睇幾集龍頭，只要今年A股氣氛持續改善，再加上MSCI加碼納入A股，外資流入A股速度加快，內地券商股料可繼續受惠，並跑贏市場。

明明外地股市走勢轉強，但金價仍節節上升，一直被視為避險投資工具嘅黃金咁升法，大家對後市走勢不得不提防。

金價升勢強勁，金礦股跑贏大市，山東黃金(01787)曾升5.5%，高見23元，創新高，半日漲4.4%；招金礦業(01818)亦創52周高，中午升4.7%；紫金(02899)升近半成。不過阿Man一向唔贊成高追，尤其係資源股更加怕怕，就算睇好金價後市仍然向上，但要呢啲位高追金礦股，實在係掃唔落手。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)