港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普指中美貿談非常順利，帶挈港股今早曾飆371點，創逾半年高位，惟內地股市向下，令恒指腳軟，半日升幅削近半，但仍能再度重上250天牛熊線(28305點)

恒指今早高開176點，報28404，開市已重上牛熊線，大市反覆向上，升幅曾擴至371點，高見28599，惟內地股市向下，港股升幅削近半，最終半日只升187點，報28415；國企指數半日收造11204，升87點，大市成交暢旺，半日已達638.35億元。

藍籌股大致向好，外電傳中國暫停遊戲商業化申請提交，因等待審批太多，騰訊(00700)仍微漲0.4%；友邦(01299)及領展(00823)齊創上市新高，半日分別升1.5%和0.8%；國壽(02628)揚4.5%，跑贏一眾藍籌及國指成分股；去年業績差過預期的滙控(00005)，半日逆市跌0.6%。

焦點板塊

濠賭股；新濠(00200)旗下新濠博亞上季業績標青，博彩股大致走高，金沙(01928)升1.5%；銀河娛樂(00027)漲2.6%；永利澳門(01128)揚3.9%；澳博(00880)漲1.3%；新濠則揚5.7%。

乳業股：國務院提出奶業振興行動，一眾乳業股獲炒起，昨獲大和升級提價的現代牧業(01117)，上日大升逾一成後，半日再飆7.3%；莊園牧場(01533)揚4.6%；原生態牧業(01431)炒高7.3%；蒙牛(02319)則升1.6%。

金礦股：金價續升，帶動今早金礦股跑贏大市，山東黃金(01787)曾升5.5%，高見23元，創新高，半日漲4.4%；招金礦業(01818)亦創52周高，中午升4.7%；紫金(02899)升近半成。

醫藥股：擔心藥物降價的陰霾未散，醫藥股沽壓續大，中生製藥(01177)挫4%，為包尾藍籌；石藥(01093)降2.5%；三生製藥(01530)瀉6.2%；國藥(01099)為表現最曳國指成分股，半日挫4.3%；復星醫藥(02196)跌3.8%；藥明康德(02359)降2%；石四藥(02005)跌2.8%；但藥明生物(02269)發盈喜，半日炒高6.4%。

焦點股份

中金(03908)：阿里巴巴集團入股中金，佔總已發行股份4.84%，成為第三大股東，中金今早曾飆11.11%，高見18.8元，中午升3.1%，成交有3.1億元。

冠華(00539)：計劃按每兩股供一股方式進行供股，供股價為0.098元，較該股上日收報0.115元，折讓14.78%，中午挫13.9%。

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