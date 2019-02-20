港股直擊 即巿股評

噚日一隻滙豐控股(00005)業績陀衰家，一如以往隻大笨象係上半場完結之後公 業績，成份嘢都係差過市場預期，到下半場再開，恒指升轉跌係咁插落去，不過可能又要多謝佢嘅，事關佢份業績唔樣衰，個市唔插，咁分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)又點會超賣，唔超賣我又點可以吼到位將隻恒指牛(58613)落場呢。

睇返噚日可以落場嘅時間大約係上半場嘅11點50分至下半坦1點35分；呢度時間(58613)高低位做過$0.059/$0.047，平均買入價就係$0.053；若然miss咗嘅話都仲有一個位可以比你落場嘅，就係臨前市前20分鐘，即係3點40分至4點正，同樣呢段時間恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)處於超賣水平，而(58613)高低位做過$0.051/$0.048，平均買入價就係$0.0495。

今朝見日經無乜反應，可能喺噚晚道指都係升得8點咁大把所以呆呆滯滯咁啦，不過今日恒指就叻喎，一開市就彈高176點，開市報28404點；依家9點52分，恒指已經一條氣升逾300，重上28500點以上水平。見5分鐘圖SlowSTC(14,3)兩線都殺到上超買，(58613)可以收工，呢個時候見(58613)做緊$0.072。如果喺噚日早段時間買嘅話，賺幅就有35.8%；如果係臨收市前買仲禾味，賺幅有45.5%。

其實用恒指牛嚟部署個市上28500點樓上去食熊證都部咗幾日，依家9點58分，恒指暫時最高做過28585點，而28500至28599點呢度就有相當於1153張期指，以暫時高位計，內裡嘅期指張期都被殺得八八九九；至於上一層28600至28699點呢度就有1465張期指，仍然都係重貨區。

至於下方牛證最貼價嘅仍然都係28100至28199點，呢度都有成614張期指，當中有逾一半係噚日新增，咁極有可能見到今朝開市唔夠半個鐘就彈逾300點，率先將呢堆貼價牛收割先，跟住再係市場上搵條件更合適嘅產品，繼續推高少少個市，務求佢殺埋28600至28699點嗰堆重貨。

恒指牛熊證街貨圖點睇都係隔夜data嚟嘅(唔好問我點解，下個星期二(2月26日)Join咗Seminar嘅朋友，到時你哋自己問Gary啦！)開個搜尋牛熊證個版嘢，用收回價做sorting，你就會發現今出到最貼價嘅牛證，收回價已經去到28368點，同現價相差200點到，係呀，隻嘢係今日新鮮上市架。

咁樣唔係叫你揀最貼價，只係話比你知當你只掛顧上面啲熊證街貨有幾刺激嘅時候，都要留心下方牛證街貨衝上嚟先得嘅。恒指牛(58670)，收回價28058點，同現價有逾400點差距，屬槓桿帶少少進取之選，小注吼分鐘見超賣先好落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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