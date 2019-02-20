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今日 09:52 港股直擊 即巿股評

【異動股】冠華曾插近15% 計劃折讓供股

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冠華(00539)計劃供股，股價今早逆市大跌，一度低見0.098元，插14.8%，現造0.1元，仍瀉13%，成交金額276萬元。

集團公布，按每兩股供一股基準，每股供股價0.098元，發行25.9億股，淨籌2.49億元。供股股份佔擴大後已發行股本約33.33%。供股價較該股今天收報0.115元，折讓14.78%。

公司把供股所得款項淨額用於中國新會興建電子束污水處理設備、興建新鍋爐設備，以及一般營運資金。

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