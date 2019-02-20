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今日 09:24 重要通告 港股直擊

藥明生物料去年純利大增

藥明生物(02269)發出正面盈利預告，預期截至去年12月底止年度純利將達到2017年同期的2.45倍以上。集團2017年度錄得純利2.53億元人民幣。

集團表示，該增長主要是由於年內贏得更高市場份額，同時集團新增綜合項目數保持快速增長；實施集團「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略推進更多項目進入後期臨床開發階段，從而帶動收益大幅增長；錄得的里程碑收入毛利率較高；健康的現金流帶來可觀利息收入；及相比於2017年同期重大滙兌損失，2018年度錄得滙兌收益。

下載港交所通告原文

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