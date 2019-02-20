即巿股評 港股直擊

中美2月15日結束一連兩日在北京的部級貿易談判後，雙方均表示取得階段性進展，並同意把達致的承諾寫入諒解備忘錄，本周在華盛頓將舉行新一輪部級和副部級磋商。新華社報道，身兼中國國家主席習近平特使、中美全面經濟對話中方牽頭人、國務院副總理劉鶴本周初已率團啓程赴美，將於21及22日參加（自去年7月雙方爆發貿易戰以來）在華盛頓舉行的第七輪中美高級別貿易磋商。

白宮上周五表示，兩國的任何協議都包括在諒解備忘錄；美國媒體較早前亦報道，中美正在起草一份諒解備忘錄，作為兩國領袖日後達成協議的框架。不過，根據《華爾街日報》及《紐約時報》率先披露該份諒解備忘錄部分內容，可見雙方在多項爭議仍有嚴重分歧。

《華日》報道，美方提議中方購買更多美國產品和服務、加快開放金融服務及製造業等領域的市場、加強保護美國知識產權等。雖然在在都是「耳熟能詳」的要求，但亦是美方一直無法突破的關卡。

《紐時》則引述了解談判情況的人士說，中美雙方在談判始的時候，機械地將各自提出的清單合併成一份諒解備忘錄，有分歧的地方用「括號」括起來的文字表述，雙方對每個有分歧的問題，分別列出自己的觀點。換言之，這份諒解備忘錄只是把雙方各種提議滙集起來，讓兩國領袖日後若落實安排會晤時可以更有系統地審議。知情人士並沒有形容「括號」是多抑或少，但指出其中一個重大分歧是，中國並未在限制政府主導高科技產業方面作出新的重大讓步。

華府一直高調抨擊北京政府主導高科技產業，或將成為中美化解貿易紛爭的最重大「死結」。上周出訪中歐五國的美國國務卿蓬佩奧在匈牙利甚至威脅說，歐洲國家如果與中國電訊設備商華為繼續做生意，美國便會縮減在歐洲的合作規模，他又「提醒」使用華為設備會導致面對資訊保安及私隱的風險。剛於上周日閉幕的德國慕尼黑安全會議，美國副總統彭斯與中國中央外事辦楊潔箎，亦就使用華為的5G建設對國家「安全威脅」上針鋒相對。相信國家主席習近平與美國總統特朗普始終都要解決華為5G國際市場問題。

港股方面，周二恒指高開93點，早段反覆升至28488水平已乏力，午市一度回落至28208點，收報28228，跌118點或0.42%。

老徐早在本月初就「心思思」想long call或short put，但由於對中美上周的貿易談判並無憧憬，因此在2月18日的「搏拳實錄」仍堅持：打算在恒指低於28000點的前提下，沽27600點行使價即月put，利用收取的期權金買入3月份行使價28400或28600點的價外call。恒指昨天仍「不肯」跌穿28000點，而中美新一輪貿易談判在即，唔爭在等多兩日先做恒指長倉。

老徐