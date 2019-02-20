港股直擊 即巿股評

港股昨日下跌過百點，250天線得而復失，市場觀望中美新一輪貿易談判。

隔晚美股低開高走，三大股指小幅收高。沃爾瑪業績超預期，收漲2.2%；道指收市微升8點報25891點，標普500漲0.15%報2779點，納指漲0.19%報7486點。

應美方邀請，國務院副總理劉鶴將訪問華盛頓，於周四五(2月21日至22日)同美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。美國總統特朗普周二講話稱中美貿易談判進展順利，安撫了市場對貿易摩擦可能升級的擔憂情緒。

克利夫蘭聯儲行長梅斯特(Loretta Mester)周二表示，如果經濟表現好於預期，美國利率或許應該稍微上調。她重申美聯儲對未來的舉措持觀望態度。

市場繼續關注美國政治局勢事態發展，以加州為首的美國16個州已組成聯盟，對特朗普為獲得修建美墨邊境隔離牆的資金而宣布國家進入緊急狀態一事，於周一向法院提出了訴訟。

國際金價上升，對美中貿易談判取得突破的樂觀情緒增強，美元從上星期觸及的兩個月高位回落，提升黃金的吸引力，期金升至十個月高位。紐約4月份期金收市每安士報1344.8美元，升22.7美元，升幅1.72%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)業績差過預期，股價昨日收挫逾2%，其ADR折合港元計收報65.18元，較本港上日收市再低0.97元；騰訊(00700)ADR收報339.38元，高2.58元；國壽(02628)ADR收報19.84元，高8仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.71元，低5仙；中石油(00857)ADR收報5.21元，低1仙；中石化(00386)ADR收報6.78元，高3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報82.84元，高0.24元；聯通(00762)ADR收報9.21元，高4仙；中電信(00728)ADR收報4.33元，高3仙。

ADR港股比例指數報28292，較周二恒指收市高63點或0.23%。滙控業績差過市場預期，拖累昨日恒指收跌118點報28228。恒指短期支持參考20天線約27800點附近。

焦點股份

聯通(00762)：公布1月份營運數據，移動用戶淨增加276.3萬戶，按月增加三成六，用戶人數增加至3億1780萬戶；4G用戶淨增加291.4萬戶，按月增加一成半。

美圖(01357)：將以每股2.71港元發行9.914億股代價股份。

中金公司(03908)：內地傳媒《36氪》報道，中金獲阿里巴巴入股，持有約2.03億股，佔總已發行股份4.84%。

承興國際(02662)：預期截至12月底止六個月，持續經營業務綜合溢利淨值可能顯著增加，主要因為銷售及分銷知識產權衍生品及移動設備、主題活動服務及營銷服務所產生的收益及毛利增加。

藥明生物(02269)發盈喜，預期去年底止年度錄得之純利將達到去年同期的245%以上。