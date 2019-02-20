今日 08:23
重要通告
港股直擊
佳兆業(01638)公布，發行4億美元優先票據，將於2021年到期，年息11.75厘，發行價為本金額的99.567%。
集團擬將所得款項淨額用於現有債務再融資。
票據將申請在新交所上市及報價。
政府接納局部收回粉嶺高球場
今日信報
滙控全年多賺16%遜色 港英股價挫4%
星爺難為無米炊？
占飛
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今日信報
換馬炒作不休 內險券商看俏
陸文
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今日信報
金價呢鋪嚟真
畢老林
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今日信報
亞洲固定收益投資 宜管好風險
Bryan Collins
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財富管理
Should Hong Kong amend its extradition law?
Mark O'Neill｜ EJ Insight
聲紋識別技術創業賽奪冠 VoiceAI獲港基金融資
StartupBeat
滙控倫敦股價較港低逾1% 英股收挫0.56%
國際財經 ｜ 今日 01:20
中美貿談重開 華府促人民幣不貶值
國際財經 ｜ 今日 04:09
特朗普:若對手贏大選 股市或挫逾萬點
國際財經 ｜ 今日 00:06
凱滙二期提價8%加推98伙
地產新聞 ｜ 昨日 20:39
生產力局:綱要支持港創科及再工業化
中國財經 ｜ 昨日 20:43
王毅晤美前政要:中國人也有過好生活權利
時事脈搏 ｜ 今日 00:46
夜期偏軟 報28068 跌87點
港股直擊 ｜ 昨日 20:32
華融投資料去年盈利跌逾七成
重要通告 ｜ 昨日 20:26
離岸人民幣漲逾200點子
中國財經 ｜ 今日 01:57
【EJFQ短評】日清食品突破成交量密集區 料有機會挑戰4.4元高位
即巿股評 ｜ 昨日 21:14
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