重要通告 港股直擊

佳兆業(01638)公布，發行4億美元優先票據，將於2021年到期，年息11.75厘，發行價為本金額的99.567%。

集團擬將所得款項淨額用於現有債務再融資。

票據將申請在新交所上市及報價。