繼續上篇話題,展望全年,港股可能會怎麽走。

上文中,我們主要談到,掌握周期低點對於投資規劃十分重要,從管理的角度上來看,提前做好準備較有利於在正確的時候做出正確的決定do the right thing at the right time。

這需要有,財務上和精神上都做好準備。也因爲這種長期規劃,才讓我們暫時遠離市場,以更宏觀的眼光來看待市場擬定策略。

參考附圖,上方恒生指數,下方為港股波動率指數俗稱「恐慌指數」,凡恐慌指數出現高位信號,即市場情緒突現悲觀,均爲入市信號。如能合理把握機會,一年機會不多但長期來看回報不俗。

可是一般初入市的年輕人,最好是每日出入每日賺,今日升買明天跌,日日轉勢。結果,是長期投資者賺去了大多數利潤。長期投資者代表了耐心等待機會,以及耐性持有的能力和心理素質。

因此,長期投資者,價值投資者是否就代表不注重timing,我認爲不是的。相反,成功的投資者最懂得把握時機,例如畢非德,李嘉誠等。

對於今年全年的關鍵時間的把握,亦要配合基本的市場判斷。例如,在關鍵時間,市場處於高位還是低位?投資者情緒處於亢奮還是絕望?有沒有關鍵政經事件,例如貿易戰談判?

上文我們主要講的是市場低點的時間區域。市場高點也是有跡可循。今年有兩個時間段,一個就是3月21日前後,以及7月15日前後。

3月的時間還有一個月左右,届時市場情緒是否會極爲亢奮?會不會「碰巧」地貿易戰等消息最終出台?

而7月中的性質,待5月就應該可窺一二,5月開始是逐漸回落,還是6月開始拔地而起?

雖然我有預判,但一切還是待市場先生揭曉。

好的時機必定會來,問題是,我們準備好了嗎?

編按:作者施華格,時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手,鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年,把理論融入實戰,擅長捕捉市場轉角,他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。