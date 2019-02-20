即巿股評 港股直擊

繼續上篇話題，展望全年，港股可能會怎麽走。

上文中，我們主要談到，掌握周期低點對於投資規劃十分重要，從管理的角度上來看，提前做好準備較有利於在正確的時候做出正確的決定do the right thing at the right time。

這需要有，財務上和精神上都做好準備。也因爲這種長期規劃，才讓我們暫時遠離市場，以更宏觀的眼光來看待市場擬定策略。

參考附圖，上方恒生指數，下方為港股波動率指數俗稱「恐慌指數」，凡恐慌指數出現高位信號，即市場情緒突現悲觀，均爲入市信號。如能合理把握機會，一年機會不多但長期來看回報不俗。

可是一般初入市的年輕人，最好是每日出入每日賺，今日升買明天跌，日日轉勢。結果，是長期投資者賺去了大多數利潤。長期投資者代表了耐心等待機會，以及耐性持有的能力和心理素質。

因此，長期投資者，價值投資者是否就代表不注重timing，我認爲不是的。相反，成功的投資者最懂得把握時機，例如畢非德，李嘉誠等。

對於今年全年的關鍵時間的把握，亦要配合基本的市場判斷。例如，在關鍵時間，市場處於高位還是低位？投資者情緒處於亢奮還是絕望？有沒有關鍵政經事件，例如貿易戰談判？

上文我們主要講的是市場低點的時間區域。市場高點也是有跡可循。今年有兩個時間段，一個就是3月21日前後，以及7月15日前後。

3月的時間還有一個月左右，届時市場情緒是否會極爲亢奮？會不會「碰巧」地貿易戰等消息最終出台？

而7月中的性質，待5月就應該可窺一二，5月開始是逐漸回落，還是6月開始拔地而起？

雖然我有預判，但一切還是待市場先生揭曉。

好的時機必定會來，問題是，我們準備好了嗎？

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。