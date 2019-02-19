港股直擊

受上周五中美貿談利好消息刺激，期指周一出現急彈。當天，期指高開343點後，開市初段一度回吐至28127點，之後重拾升勢，午後一度升逾500點，高見28384點，最終全日大升467點，收報28334點。昨天期指於高位反覆，低開後雖然曾倒升逾百點，高見28448點，惟之後掉頭回落，午後最多倒跌逾200點，最終全日跌179點，收報28155點。

盛傳已久的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》周一正式出台，內容包括金融、交通、科技、通訊等多個方面，當中香港、澳門、廣州及深圳將作為中心城市，以希望能於2035年全面建成國際一線灣區。香港未來將被定位於繼續提升及鞏固其國際金融、貿易中心、航運及國際航空樞紐的地位，預期其中的國際金融中心的角色將會是香港功能上更為重要的一環，因此將對香港金融業未來的發展大有幫助。

現階段沽壓漸增

受上述消息刺激，本港一眾大灣區概念股近日已有炒起的跡象，同時亦預期將有助環球資金未來一段時間會繼續流入本港股市，為港股走勢帶來正面作用。

中美貿易戰方面，繼上周五中美貿談結束後，國務院副總理劉鶴將定於本周四至周五（21日至22日），一連兩日出訪美國華盛頓，再接再厲展開談判，冀能與美方盡快達成貿易協議，從而結束中美貿易戰；而美國白宮對中方再次訪美表示歡迎，並指是次貿談的目標將會令中國做出對中美貿易有影響的結構性改變，同時亦證實中美副部長級的會面已於昨日（19日）展開。

慎防出現假突破

目前，中美貿談進展樂觀仍未改變，而從上述白宮的言論中，或可反映如何擬定協議內容，以確保中方將會履行承諾將至為關鍵，因此亦可引證兩國現時基本上在結束貿易戰上已達成共識的機會很高，不過貿易戰停火還要留待「習特會」後再公布。因此，若困擾港股已久的中美貿易戰將結束，預期港股未來中短線繼續向好，再次出現深度回調的機會大大減低，而期指在去年10月尾的低位24526點，在今年應難以再跌穿，大家可待市況回調時考慮入市作中線部署。

技術方面，期指上周五急跌後，於周一出現大幅反彈，收市時不但升穿上周五大陰燭28233點，更一舉重回10天及250天移動平均線上，令期指短線技術走勢再度好轉，並暫時避過進入顯著回調的走勢。

現時，雖然期指於周一短線技術走勢再次轉好，同時各主要技術指標暫時仍未出現見頂訊號，本應可反映期指有機會延續之前升勢，惟昨天期指不但未能乘勢再次向上，最終更倒跌，收市再次失守250天移動平均線，因此可看出期指現階段沽壓漸增，而前浪頂28509點的阻力不輕，若短期未有重大利好因素出現（當中主要看本周四至五的中美貿談）的話，預期期指短線應難以向上成功突破28509點阻力，相信其後出現顯著調整只會是時間問題，短線方向暫未明確。

從近日牛熊證街貨圖顯示，在28500至28700點是熊證重貨區，該區累積有相等於近2600張期指的貨，不排除大戶挾高殺完該批熊證獲利後，港股才會進入回調的走勢。大家須留心，未來期指是升穿28509點之後以陰燭收市（假突破），還是正式突破28509點（陽燭收市升穿，再配合翌日升穿上一天高位及10時前高位），以免因假突破以招致損失。

策略方面，已於昨天部署3月期權的勒束式長倉組合可續持有，未開倉者仍可待下一次期指重回28400至28500點區間內，再次考慮執行下月期權的勒束式長倉組合，同時部署3月價外1000點Long Call及Long Put。