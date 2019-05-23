即巿股評 港股直擊 國際財經

滙豐控股(00005)2018年業績不及市場預期，拖累本來一直跟隨A股造好的恒指昨天午後倒跌，收報28228點，挫118點。

大笨象近年對港股影響力今非昔比，惟滙控放榜代表大型企業進入業績發布高峰期，參考各藍籌去年表現與未來展望，有助尋找新投資主題。至於港股市況，相信仍受「嶄露牛角」的A股和強勢反彈的美股牽引。

美國企業業績期接近完結，即使整體而言未算理想，卻沒有窒礙美股反彈勢頭，周一(18日)總統日休市，三大指數截至上周五分別由去年低位反彈18.3%到20.7%，並相繼收復200天牛熊線，卻未聞憧憬「美牛」重現強勢，事關打造史上最長牛市的因素已一去不返。

首先，一代股王蘋果據報將重組管理層，準備迎接「後iPhone時代」，科技股短期內無法再當升市火車頭。其次，美國經濟儘管仍然偏強，但兩黨政治爭拗不息，聯邦赤字沉重，經濟還有衰退的隱憂，均對股市不利。

此外，企業回購在2018年攀上巔峰，可惜為股市帶來的推動力逐漸遞減，何況在多年海量回購後，流通股數目大幅下降，企業要維持同樣規模回購相當困難。

美企業績前景亦被看淡，2018年第四季美企盈利表現明顯不復當年勇，附【圖】所見，分析員對標普500指數成分股每股盈利預測的變幅近月急速回落，似未見底。踏進2019年，美企盈利面對另一項變數，就是上市公司須在資產負債表內披露租賃業務的成本，致使美企總賬面負債增加約3萬億美元。據摩根士丹利估算，美企在新會計準則下槓桿率將提高，其中零售行業槓桿率或從1.2倍漲至3.4倍。此項會計準則的改變，對業績和股價構成多大影響尚待觀察。

美股回調最主要原因是技術阻力漸增，三大指數俱已升越前跌浪黃金比率61.8%水平，如此強勢反彈確出乎意料，令累積沽壓愈來愈重，任何藉口均足以觸發調整。

中美兩國時隔數天便再次舉行高級別貿易談判，國務院副總理劉鶴周四率團訪美，須注意會否帶來好消息。然而，就算美股回調，也不宜過分睇淡，其中一個原因是「總統周期現象」：由於每逢總統尋求連任都會出盡法寶，例必推行多項刺激經濟政策，普遍利好大選前一年的美股。

更關鍵是貨幣政策也「有招可用」。自聯儲局「放鴿」之後，這一輪加息周期幾乎可以確定已在2018年12月完成，局方於本港周四凌晨公布1月議息會議紀錄，市場期望從中找出「停止縮表路線圖」的蛛絲馬跡。

值得留意的是，一旦經濟數據轉差，又或華爾街巨頭及總統特朗普再度施壓，聯儲局就有機會提早削減縮表規模，而流動性充裕必推升股市。換句話說，美股強勢反彈即使告一段落，後市調整幅度將受收水進程左右。

信報投資研究部

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