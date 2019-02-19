港股直擊 即巿股評

廣州GPO推進，加上帶量採購下月落到病人層面，藥股今日見今年以來較大單日跌幅，仿製藥企石藥(01093)插8%；中生製藥(01177)挫6%。

內地傳媒昨日報道，廣州藥品集團採購平台上周五發布《關於開展脾多肽等50種藥品醫保集團談判》，是此機制去年8月成立後的第二批藥品。藥品集團採購(即GPO，Group Purchasing Organization )，不算新政策，目前深圳、上海和廣州都有大型藥物GPO，亦開始為其他省市仿效。

GPO與市場接觸較多的帶量採購有何分別？第一是政治等級，帶量採購是中央出手，組織11個城市「官方團購」；GPO由市政府組織市內醫療機構「團購」。第二是本質，GPO只屬中介性質平台，連接醫療機構、廠商和分銷商，運作相對市場化；帶量採購則屬大石砸死蟹。廣州的GPO分五類採購方式：(1)直接招標；(2)議價招標；(3)醫保談判採購；(4)競價採購；(5)按國家規定採購。

既然GPO較靈活，又是否比帶量採購更有影響力？深圳、上海和廣州都在帶量採購試點，而帶量採購的採購量是六至七成，當中 GPO和帶量採購藥單亦有重疊。在量而言，GPO示範作用較大。

在價而言，廣州GPO亦相當狠，早前對15個品種的輔助用藥展開談判，要求相關藥廠在GPO報名後，要在規定時間內報送全國最低價，方可參與談判。

同時，帶量採購低價中標藥3月中下旬就可供病人使用，而招標結果亦愈來愈清晰，外企中標原研藥吉非替尼片降價76%，福辛普利鈉片降價68%，比周邊國家價格低25%以上。當中歐洲的阿斯利康製藥的吉非替尼片已降至全球最低價。

上月17日(僅一個月前)升級版帶量採購出台後，藥股頭也不回持續彈升，中生製藥上周四(14日)高見7.22元，較年初低位4.53元狂彈逾59%。

藥股去年業績可睇好，不過業績期過後在帶量採購和GPO持續推進下，或面對新一輪估值下修。

陳鎮強

信報分析員

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