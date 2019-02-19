港股今日回吐，恒指高開93點，早段倒跌後掉頭回升，曾升141點，高見28488，但中午滙控(00005)公布業績遜預期，大市午後曾挫138點，見28208。恒指收報28228，跌118點或0.42%，失250天牛熊線(28309點)。
北水轉流出，全日淨走8.21億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
吉利(00175)有2.21億元淨流入，為全日北水流入最多個股。
中資金融股方面，建行(00939)有3.98億元淨流出；工行(01398)有2.2億元淨流出；新華保險(01336)有4272萬元淨流出；平保(02318)有1495萬元淨流出；信証(06030)有2665萬元淨流出。
相反，國壽(02628)1月保費收入增24%，有1.11億元淨流入；太平(00966)有8087萬元淨流入；人保(01339)有5957萬元淨流入。
科技股方面，騰訊(00700)全日有1.73億元淨流出；中芯(00981)有307萬元淨流出。相反，中興(00763)有2779萬元淨流出。
藥股急挫，石藥(01093)有1.63億元淨流出。
內房方面，融創中國(01918)有1569萬元淨流出；萬科(02202)有2608萬元淨流入。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、工行、騰訊、石藥、新華保險、太平、平保、人保、中芯及融創。
「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 吉利、建行、石藥、騰訊、中信証券、新華保險、國壽、人保、融創及萬科。