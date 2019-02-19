香港財經 港股直擊

恒生銀行(00011)去年盈利增長21%，勝市場預期，淨利息收入強勁增長是原因之一，面對美國今年加息步伐減慢，會否對其今年利息收入有所影響，恒生財務總監梁永樂表示，難就淨息差及淨利息收益率作出預測，因為港元拆息波動會影響淨息差的預測，儘管美國可能減慢加息，惟目前港美息差達140至150基點，若銀行體系結餘回復至正常水平，港息追升的速度可能很快。

派息方面，梁永樂表示，該行維持漸進增長的派息政策。對於有傳該行或要發行總損失吸收能力(TLAC)債務以符合監管相關要求，他未作詳細評論，但指出若發行TLAC債務可能對淨息差略為影響，惟影響不會太大，可以應付。

去年本港貸款增長4.4%，對於今年貸款前景，恒生副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，該行去年總客戶貸款按年增長9%，今年上半年不穩定的因素較多，該行會繼續採取審慎策略，以保持良好的資產質素，一如去年會採取多元化的策略，希望貸款保持增長。雖然中美貿易戰令貸款需求波動，亦有客戶分散投資，該行會把握機遇配合客戶的需要。

對於大灣區規劃綱要出台，她表示，要詳情了解情況後才決定如何配合發展。她認為，大灣區的消息對銀行業有鼓舞作用，香港作為國際金融中心，希望從中獲益，令中港有更多業務發展。她指出，大灣區是該行的主打地區，策略出台後會善用機會令業務增長。