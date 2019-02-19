港股直擊 即巿股評

市場觀望本周中美第七輪中美貿易談判，惟滙控(00005)業績差過預期，港股昨日反彈446點，重上250天牛熊線(28309點)一日後，今日回吐過百點，又再度失守牛熊線。

隔晚美股休市，恒指今早高開93點，報28440，早段曾轉跌後迅速掉頭回升，一度漲141點，高見28488，但中午公布滙控業績差過市場預期，大市午後升勢再度不保，更跌穿牛熊線，最多跌138點，低見28208，全日仍跌過百點收市。恒指收報28228，跌118點或0.42%；國企指數收報11116，跌32點或0.29%。

全日大市成交968.76億元，比上日950.6億元，略增1.9%，但連續兩日成交不超過一千億元。

港股上升股比例43%，下跌比例57%，反映個股整體跟大市走弱。

即月期指收報28155，跌179點，低水73點。

滙控去年稅前盈利升16%，差過市場預期，收挫2.3%，更是拖低大市主兇，質低恒指62點；騰訊(00700)下滑0.9%；中移動(00941)跌1.5%；友邦(01299)跌0.3%；恒生(00011)去年多賺21%，派息增16%，收市微升0.3%；港交所(00388)獲野村升目標價，全日升1.7%；國壽(02628)1月累計原保險保費收入按年增長兩成四，為升幅最大藍籌，全日漲3%

焦點板塊

5G概念股：普遍回吐，京信通信(02342)挫5.2%；中通服(00552)挫5%；中興(00763)跌2.1%；摩比(00947)挫3.3%；昂納科技(00877)下滑0.4%；但鐵塔(00788)仍創上市新高，一度高見1.88元，全日仍升1.1%，收1.85元。

醫藥股：內地傳媒昨日報道，廣州藥品集團採購平台上周五發布《關於開展脾多肽等50種藥品醫保集團談判》的通知，即第二批醫保集團談判相關工作已經展開，市場預期多隻藥價會下跌，藥業股顯著受壓。石藥(01093)瀉8%，為包尾藍籌；中生製藥(01177)插6%；金斯瑞(01548)降4.6%；發盈喜的石四藥(02005)，股價也倒挫4.5%；康哲(00867)跌4.9%；東陽光藥(01558)跌2.3%；華潤醫藥(03320)跌3.6%；復星醫藥(02196)跌3.3%。

新經濟股：個別新經濟股沽壓亦大，昨被大和削目標價的平安好醫生(01833)，全日挫4.3%；小米(01810)也挫3.7%；閱文(00772)瀉5.4%；美團點評(03690)跌3.9%；眾安在線(06060)降2.5%；易鑫(02858)走低2.8%。

焦點股份

丘鈦(01478)：1月攝像頭模組銷量升七成二，股價一度飆14.8%，高見5.89元，全日仍炒高10.3%，成交金額1.92億元。

現代牧業(01117)：大和預期現代牧業可扭虧為盈，將目標價由1.4元升至1.45元，評級由「跑贏大市」升至「買入」，全日急揚10.1%。

電子交易集團(08036)：在創業板上市，開報0.35元，高見0.36元，較招股價0.28元飆28.6%，之後一度潛水，低見0.265元，收報0.28元，與招股價持平，成交額1.13億元。