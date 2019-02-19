即巿股評 港股直擊

今次港股不用回試廿天線就反彈，實拜A股夠勁所賜，筆者繼續維持約三星期前對A股樂觀之看法。2449及2440雙底反彈，再在春節後一舉抽穿100天線及20周線，有價有量，且表面估值夠低，滬指今年上半年見3000點應沒太大難度，阿爺亦有心谷起A股刺激消費，中證監亦將有措施公布，建議兩會前繼續持有A股ETF。

滙控(00005)業績差過預期，主要是去年第四季因應英國硬脫歐風險上升，而作出較進取之撥備，見午後股價跌穿廿天線有買盤承接，走勢非太差，料市場慢慢把焦點放在第一季股市向好帶動滙控收入之利好因素上，6厘股息是最大賣點，兩日後除淨前料可企穩。

人保(01339)今日走勢佳，EJFQ勢頭能量有望在短期由紅轉綠，預測PE只有6.8倍，預測市賬率只有0.6倍，較中位數低1.1個標準差，股價亦較今日一度漲停的人保A(601319.SH)折讓五成半，美中不足是股息率較低。今日高見3.42元，現升3.1%報3.35元，現價可買。

大型本地地產股不肯落，二三線則靜靜起革命，大折讓股金朝陽(00878)可以留意，大股東持73.4%，有私有化條件，2月12日已重現強勢綠燈，近日回調是上車機會，過去五次跟燈回報甚佳，平均有28.3%，現報12.42元，分段收集。

羅崇博 (杜比)