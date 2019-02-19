即巿股評 港股直擊

美股隔晚休市，港股表現牛牛皮皮，反反覆覆，恒指喺28400點水平爭持，仍未能突破之前高位，睇嚟阻力唔細。恒指高開93點後，一度倒跌38點，見半日低位28308點，接近250日線(28309點)見支持。其後喺內險股發力下，大市再發力曾升141點，見半日高位28488點，但未能突破上周高位28533點。中午恒指報收28368點，升21點；國指升36點，報收11185點。

昨日內地公布嘅大灣區綱領未見對大市帶嚟任何刺激，其中提出積極開展取消手機長途，及漫遊費嘅可行性研究，拖累中資電訊股受壓。中國移動(00941)及中國聯通(00762)雙雙低開，而三大內地電訊股半日跌1.2%至1.5%，係表現較差嘅藍籌股。5G概念股亦借機回吐，除中國鐡塔(00788)曾繼續摸頂後回吐，仍力保不失無起跌之外，其他相關股價均見下跌，跌幅由不足1%至4.7%不等。

重磅股方面，市場上半場觀望大笨象(00005)跟恒生(00011)業績，前者稅前盈利增長15.8%至198.9億美元，稍稍遜於預期嘅209億美元，派末期息0.21美元，全年維持每股派息0.51美元。今次大笨象派成績表未有再提及回購股份計劃，而係表示集團2018年已回購股份超過20億元。預期大笨象午後股價或受壓，甚至拖累大市回軟。至於恒生業績表現較好，反映核心業務表現嘅營業溢利再創紀錄，料下半場股價表現可靠穩。

反而內險股上半場表現唔錯，國壽(02628)1月累計原保險保費數入按年增長24%，股價半日升4%，為最大升幅藍籌股。至於港交所(00388)繼續有大行唱好，股價半日再升2.2%。其他重磅股個別發展。而阿Man一直表示可睇高一線嘅內地券商股，半日亦隨A股走高，但慎防A股稍見腳軟，內地券商股借機調整。

預期喺中美貿易談判繼續嘅情況下，港股都係喺28000點水平上下移動，下面斷估27500點跌唔穿，上面暫時28500點又阻力重重。不過呢個星期大市若一直能夠喺28000點之上整固，只要談判有好消息公布，港股衝上二萬九嘅機會仍在。不過家下個市唔上唔落，喺貿易戰談判有進展及消息落實前，喺現水平追貨勝算唔高，而有貨喺手嘅，暫時未見大市急轉彎，不妨再坐一會，睇緊啲止賺位，可以用番條10日線作止蝕參考。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)