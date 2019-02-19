港股直擊 即巿股評

市場觀望本周中美經貿談判，加上美股昨日假期休市，港股昨日飆446點後，今早表現反覆，在250天牛熊線(現處28310點)上爭持。

恒指今早高開93點報28363，早段一度轉跌38點，低見28308，惟牛熊線有買盤支持，大市止跌回升，一度漲141點，高見28488，隨後港股跟A股升幅收窄，最終半日恒指中午升21點報28368。

國企指數升36點報11185。

大市半日成交有549.63億元。

藍籌股個別發展。滙控(00005)中午公布去年稅前盈利增16%，半日微升0.4%；騰訊(00700)漲0.3%；國壽(02628))1月累計原保險保費收入按年增長兩成四，為升幅最大藍籌，半日揚4.1%；港交所(00388)獲野村升目標價，半日升2.2%；瑞聲(02018)跌2.6%；中移動(00941)跌1.3%；友邦(01299)下滑0.7%。

焦點板塊

5G概念股：普遍回吐，京信通信(02342)挫4.7%；中通服(00552)挫4.6%；中興(00763)跌2.3%；摩比(00947)挫3.3%；昂納科技(00877)下滑0.4%；鐵塔(00788)則無升跌。

醫藥股：整體沽壓較大，石藥(01093)插6.7%，為包尾藍籌；中國生物製藥(01177)挫4%；藥明生物(02269)跌1.9%；石四藥(02005)發盈喜，股價卻升轉跌，半日挫5.4%；金斯瑞(01548)挫4.4%；康哲藥業(00867)挫4.1%。

券商股：A股反覆向上，上證昨日飆2.68%後，今早一度再漲0.69%，高見2773，創逾4個月高位，內地券商股續受追捧。廣發証券(01776)揚3.6%；海通證券(06837)漲2.1%；中信証券(06030)升1.1%；中國銀河(06881)走高1.9%；中金(03908)彈升4.6%。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：1月攝像頭模組銷量升七成二，股價一度飆14.8%，高見5.89元，半日仍炒高9%，成交金額1.5億元。

佳兆業(01638)：發優先票據，同時擁大灣區概念，股價應聲炒上，一度高見2.83元，揚7.6%，半日仍升3.4%。

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