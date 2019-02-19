港股直擊 即巿股評

港交所(00388)近日整固後，今早突發力，一度升逾3%，高見261.4元，見八個月高位。

野村最新發表報告，將港交所目標價調高2%至315.1元，維持「買入」投資評級，相信去年港交所最差情況已過去，今年港交所業務表現料穩定，由於中央有刺激措施，農曆新年過後港股成交量表現強勁。

此外，港交所歡迎中央政府公布大灣區發展規劃綱要，表示港交所將結合規劃綱要發揮自身優勢，為粵港澳大灣區發展做出更多貢獻，分享大灣區騰飛帶來的新機遇。

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