今日 11:02
港股直擊
中國財經
中國人保A(601319.SH)今早急升10%漲停，帶動人保H股(01339)在10時45分後異動，現升5.2%，報3.42元，見兩個半月高位，成交最新逾2.2億元。
人保A最新報6.46元人民幣，升10%。人保H股較A股折讓約五成半。
粵港澳2035成世界一流灣區
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