即巿股評 港股直擊

話就話黃雨，但若然啲風打過嚟嘅話，咁可能你都會同我同事MK一樣，成褲成鞋成襪都濕晒！我哋唯有叫佢拎啲報紙塞住對鞋索乾啲水，再拎埋我對36號嘅鞋比佢對4X號嘅腳著住先；忽然令我諗返起以前做記者嗰時，無論咩雨都係要返工，分別在於係著波鞋定著拖鞋。

搞完一大輪之後，再望望個鐘都9點55分，開返恒指個圖之前，見到今日Google個logo變咗一堆燈籠，其中一個「O」字仲變咗隻豬添，佢提我今日係元宵節，亦都即係中國情人節；load到個page之後見恒指升96點，做28443點，暫時高位做過28488點。至於噚日[下半part]成功落到場嘅恒指牛(67444)，按噚日朝早11點55分至1點15分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣，而呢個時段(67444)高低位做過$0.0688/$0.065，平均買入價即係$0.0665，對比依家做緊$0.076，雖然恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買水平但仲未見「9」字頭，不過若然喺呢個時候將(67444)放走嘅話，咁都有成14.3%落袋。

依家10點18分，恒指暫時高位係28488點，對比返恒指牛熊證街貨圖，熊證最貼價28400至28499點，呢度只係得20張期指，就算個市殺晒呢批熊仔嚟講，其實都係無咩肉食，要食就向上跳28500至28599點，雖然呢層有301張期指淆底走咗，但係都仲有1017張期指勇士喺度死守；再上多層即28600至28699點，就有成1469張期指喺度，一睇呢個number就知係重貨區啦，同現價(10點24分mark28394點計)相比只係爭305點，會唔會一份標青嘅滙豐控股(00005)或者恒生銀行(00011)彈起個市上多300點呢？

其實個市用咩原因唔緊要，最緊要仍然係近上方嘅熊證重貨。恒指牛(58613)，收回價27777點，同現價有逾600點差距，屬中差距安全水平；槓桿比率約46倍，屬偏高；街貨又少成交又多，出年11月先到期，呢隻牛仔幾乎同我的機械人女友無乜分別，吼恒指5分鐘圖見超賣小注落場。要留意嘅係下方牛證最貼價已經上到28100至28199點，雖然暫時見個貨量唔多，但都要小心若然個市要下行嘅話，都唔排除一下啪落去食咗先講，所以仍然要以快打慢嘅方式做trade比較安全。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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