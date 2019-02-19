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今日 10:26 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】藥明康德尋頂 新城悅盈喜創新高後回

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藥明康德(02359)尋頂，曾升半成，見93.9元創新高，最新升3.4%，成交額3560萬元。

新城悅(01755)發盈喜，預期截至去年底止，全年權益持有人的合併淨利潤按年增長至少90%。股價今早曾升3.6%，見5.75元創新高，最新回順升0.9%。集團去年11月初以招股價2.9元上市。

另一物業管理股永升生活(01995)曾升3.4%，見2.7元創新高，最新升1.9%。集團去年12月17日以招股價1.78元上市。

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