港股直擊 即巿股評

復星國際(00656)增持Tom Tailor股權，股價今早跟大市造好，現處盤中高位，新造12.64元，揚2.6%，成交金額2060萬元。

集團宣布，認購從事歐洲休閒服飾業務的Tom Tailor共384.95萬股新股，現金出資總額869.99萬歐羅，相當於每股2.26歐羅。認購完成後，復星國際預計合共持有約1496.95萬股Tom Tailor股份，相當於全部已發行股本及投票權約35.35%。

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