港股昨日及時急彈重上250天牛熊分界線，之後中央政府公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，港股今早高開近百點。
恒指高開93點，報28440；國企指數高開35點，報11184。
騰訊(00700)高開0.6%，報341.8元。
滙控(00005)今日公布全年業績，昨日股價升2%，今早輕微高開5仙，報67.75元。
友邦(01299)低開0.5%，報74元。
中移動(00941)低開0.9%，報83.1元。
港交所(00388)高開0.8%，報255元。
港股昨日及時急彈重上250天牛熊分界線，之後中央政府公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，港股今早高開近百點。
恒指高開93點，報28440；國企指數高開35點，報11184。
騰訊(00700)高開0.6%，報341.8元。
滙控(00005)今日公布全年業績，昨日股價升2%，今早輕微高開5仙，報67.75元。
友邦(01299)低開0.5%，報74元。
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