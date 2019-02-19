今日 09:20
重要通告
港股直擊
禹洲地產(01628)公布，發行於2024年到期金額為5億美元的優先票據，年息8.5厘。
建議票據發行的估計所得款項淨額約4.93億美元，擬主要用作現有債務再融資用途。
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