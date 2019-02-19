港股直擊 即巿股評

港股昨日及時急彈重上250天牛熊分界線，市場今日聚焦滙控(00005)業績，由於美股昨日休市，港股今日走勢主要視乎內地A股表現。

周一是美國的總統日假期，美股休市一天。上周五美股大幅收高，道指收漲443點，道指和納指均連漲八周。高盛的資料顯示，美國企業今年的利潤可能沒有很多市場人士預期的那麼糟糕。駿利亨德森投資公司基金經理則表示，全球經濟增長將走向「平淡、低迷」，但發生經濟衰退的風險仍然很小，並且歐洲經濟表現一直「真的令人失望」。

周一歐洲三大股指漲跌不一，泛歐指數Stoxx 600持穩在四個月高位，升0.23%，報369點。投資者憧憬本周展開的新一輪中美貿易談判或取得進展，歐洲股市氣氛偏樂觀。英國富時100指數收報7219點，跌0.24%或17點，結束之前連升走勢；德國DAX指數收報11299點，微跌不足1點；法國CAC 40指數收報5168點，上升0.3%。

消息指，英國不支持全面禁止使用華為產品。路透社引述消息人士報道，英國安全部門官員不贊成跟隨美國對盟友的呼籲，全面禁用華為產品。英國國家網絡安全中心報告，將會在未來幾個星期公布。英國《金融時報》昨日引述消息指，報告的結論是，英國能夠減輕在使用華為5G網絡設備中的相關風險。而華為創辦人任正非接受英國廣播公司的專訪時表示，若美國不信任華為，華為將會更大規模地將投資，由美國轉移至英國。欠缺華為設備，西方的電訊業將黯然無光。

中央政府昨日傍晚公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，遠期展望到2035年，形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式，屆時基本實現區內市場高水平互聯互通，全面建成國際一流灣區。綱要提及，優化提升中心城市，以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市， 作為區域發展的核心引擎，增強對周邊區域發展的輻射帶動作用。香港方面，將會鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會。

港交所(00388)歡迎中央政府公布大灣區發展規劃綱要，表示港交所將結合規劃綱要發揮自身優勢，為粵港澳大灣區發展做出更多貢獻，分享大灣區騰飛帶來的新機遇。

夜市期指收報28325點，跌9點，較昨日恒指收市28347點，低水22點。港股上周五插531點後，昨日急彈446點收報28347點，收復十天(28130點)及250天牛熊線(28318點)，短期料在牛熊線附近爭持。

焦點股份

滙控：今日將公布截至去年底止全年度業績，綜合券商，預計滙控2018年列賬基準除稅前利潤介乎203.74億至221.28億美元，較2017年同期171.67億美元，按年升18.7%至28.9%，中位數為208.12億美元，按年增加21.2%。滙控股價昨日造好，升2%，報67.7元。

中國人壽(02628)：1月累計原保險保費收入1578億元人民幣，按年增長兩成四。

石四藥(02005)：預期去年純利增長三成三至四成，主要因為靜脈輸液的銷量及平均售價增加，以及產品整體毛利率增加。

中國神華(01088)：1月商品煤產量2110萬噸，按年減少一成四，煤炭銷售量2600萬噸，按年減少兩成六。

丘鈦科技(01478)：1月攝像頭模組銷量2768.4萬件，按月減少一成三，按年上升七成二；指紋織別模組銷量按月減少一成三，按年減少三成。

復星國際(00656)：宣布認購從事歐洲休閒服飾業務的Tom Tailor共384.95萬股新股，現金出資總額869.99萬歐羅，相當於每股2.26歐羅。

新城悅(01755)：發盈喜，預期去年盈利增長超過九成，主要因為物業管理面積增加，以及增值服務收入上升。

玖源集團(00827)：指出甲醇、尿素及其他化工產品的市場價格去年平穩，因為上半年虧損及可換股債券認沽期權撥備等原因，預期去年全年錄得虧損，但虧損較2017年大幅減少。