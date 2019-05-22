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美國總統特朗普上周五(15日)簽署國家緊急狀態令，藉此繞過國會調動資金興建美墨邊境圍牆。特朗普隨後於白宮玫瑰園為頒布國家進入緊急狀態解釋：「數量龐大的毒品流入我們國家，大多是來自南部邊界……某些民主黨人說這全是經過邊境口岸。這是錯的，只是謊言。他們說圍牆無用。圍牆百分百有效。」他又指出，共和民主兩黨達成的邊境安全協議僅撥款14億美元並不足夠興建圍牆，聲稱「我們有機會獲得80億美元……將興建大量圍牆，我們將成功」。

特朗普去年底要求國會撥款57億美元(跟政府預算撥款掛鈎)興建美墨邊境圍牆，導致聯邦政府局部停擺了創紀錄的35天，到今年1月15日才迫於民意，讓步簽署臨時撥款法案，使政府得以恢復全面運作至2月15日；可是，特朗普在2月5日宣讀的國情咨文仍提及，國會只剩下10日時間通過法案，來防衞十分危險的南部邊境，並威脅如果無法於限期前達成共識，聯邦政府或再度停擺。

特朗普上周五簽署由國會參眾兩院通過的撥款法案，使聯邦政府今年免除因預算爭拗而陷入停擺困局，在爭取撥款興建邊境圍牆表面上又輸一仗。然而，他同時頒布國家緊急狀態令，並把建牆款項從原先要求的57億美元，加碼至約80億美元，民主黨儘管立即表明將用盡一切方法阻止特朗普的撥款決定；惟白宮高級顧問米勒(Stephen Miller)指出，若國會通過推翻特朗普以簽署國家緊急狀態令作為邊境圍牆撥款的法案，總統已預備好首度行使否決權，使民主黨的「阻撓」法案不能完成立法。看來，美墨邊境圍牆政治爭議的好戲還在後頭。

事實上，特朗普為了區區幾十億美元撥款不惜頒布國家進入緊急狀態，顯然在興建邊境圍牆外別有所圖，極可能為鋪路競逐明年總統大選「箍票」，一旦出現阻礙他選情的政治紛爭，總統都可利用簽署國家緊急狀態權宜化解決。

換言之，估計特朗普為了爭取連任，將出盡「八寶」以達目的。

無論如何，聯邦政府免於再度停擺，而中美貿易談判有進展，足以刺激上周五美股主要指數全線大幅造好，繼道指、標普500指數後，納指終於收復200天線。

美股上周五揚升，帶動昨天恒指高開285點，並以28186點的開市水平「打底」，其後受惠於A股造好，曾見28412點，收報28347點，勁漲446點。

附【右圖】所見，恒指雖然未能突破上周三(13日)的日中和收市高位(28533點及28497點)， 但再次升越250天線，且明顯企於27800點至28100點成交量密集區上。

更重要的是，從EJFQ的TrendWatch功能顯示，恒指過去3個月已「悄悄地」形成小型上升通道，短線即使超買回調，成交量密集區將可提供初步支持。

信報投資研究部

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