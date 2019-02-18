港股直擊 即巿股評

憧憬本周新一輪中美貿易談判進展佳，美股上周五急漲，中港市場今日跟上，恒指收復十天(28130點)及250天牛熊線(28318點)，收報28347點，升446點或1.6%，惟成交縮減至不足千億元。

北水淨流入8.01億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水撤出兩隻藍籌內銀，建行(00939)有5.01億元淨流出；工行(01398)有2.91億元淨流出。相反，財險(02328)有6561萬元淨流入；太保(02601)有7454萬元淨流入。券商急漲，信証(06030)有1.47億元淨流入；華泰證券(06886)有8981萬元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)全日有1.31億元淨流入；中芯(00981)有2067萬元淨流入。相反，中興(00763)有2779萬元淨流出。

乘聯會公布內地1月廣義乘用車零售銷量按年跌4%，車股普遍造好，吉利(00175)有1.28億元淨流入；廣汽(02238)有5527萬元淨流入。逆市跌的比亞迪(01211)亦有3355萬元淨流入。

其他淨流入較高股份有：國航(00753)有1.15億元淨流入；金沙中國(01928)有6563萬元淨流入；內地有報道指，石油天然氣管道公司組建方案已獲批，「三桶油」急漲，中石油(00857)有3434萬元淨流入；東陽光藥(01558)有1115萬元淨流入。

融創中國(01918)有6419萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、工行、騰訊、融創、中芯、吉利、國航、財險、廣汽及中石油。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、騰訊、中信証券、融創、東陽光藥、華泰、廣汽、比亞迪、太保及金沙。