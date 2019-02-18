港股直擊 即巿股評

憧憬本周新一輪中美貿易談判進展佳，中美股市齊爆上，港股上周五插531點後，今日曾急彈逾500點，收復十天(28130點)及250天牛熊線(28318點)，惟成交縮減至不足千億元。

恒指今早高開285點，報28186，開市已重上兩萬八關及十天線，亦是今早低位所在，隨後升幅擴大，更上破牛熊線，升幅曾擴至511點，高見28412，但大市隨後回順，午後在28300之上爭持。恒指收報28347點，升446點或1.6%。國企指數報11149點，升211點或1.94%。

大市成交額950.6億元，比上周五1022.8億元，減少7.1%。

港股上升股比例67%，下跌比例33%，反映個股整體跟大市走強。

內地股市顯著造好，上證指數收報2754點，漲71點或2.68%；深成指收報8446點，漲321點或3.95%。

即月期指收報28334，升467點，低水13點。

藍籌股近乎全線升。騰訊(00700)連跌四日後，收市反彈1.8%；明日放榜的滙控(00005)，全日漲2%；中銀香港(02388)揚4.4%；友邦(01299)走高1.6%；平保(02318)揚1.8%；建行(00939)升1.5%；藍籌僅中海外(00688)、恒安(01044)及太古(00019)下跌，全日分別跌0.2%、0.4%、和0.8%，太古為表現最差藍籌。

焦點板塊

石油相關股：內地有報道指，石油天然氣管道公司組建方案已獲批，新公司將通過收購「三桶油」存量相關資產，並將尋求上市，推動三桶油造好。三桶油中以中石油(00857)升幅最勁，全日揚4.6%，為最大升幅藍籌；中海油(00883)升3%；中石化(00386)漲3.2%；個別油服股升幅更勁，海隆(01623)大升14.3%；安東(03337)爆升9.1%；宏華(00196)急揚6.3%；華油能源(01251)炒高17.2%。

5G概念股：續受追捧，中興(00763)下周公布首款5G旗艦機，全日炒高9.1%，其A股(000063.SZ)揚5%；鐵塔(00788)再創上市高，一度升4%，曾見1.84元，全日升3.4%；中國通信服務(00552)漲3.7%；京信通信(02342)揚4.5%；摩比(00947)漲1.7%；昂納科技(00877)大升8%；長飛(06869)炒高7.3%。

券商股：中港股市急升，帶挈券商股造好，國泰君安國際(01788)飆8.7%；海通國際(00665)急揚7.6%；中信証券(06030)揚6.6%，為升幅最大國指成分股；華泰證券(06886)漲5.2%；中國銀河(06881)揚5.1%。

半新股：多隻半新股創新高，醫藥股藥明康德(02359)曾見89.8元，全日揚6.2%；海底撈(06862)曾高見21元刷上市高位，收漲2.8%；五谷磨房(01837)曾飆9.15%，高見1.79元創新高，全日升5.5%；物業管理股新城悅(01755)曾升至5.6元，再創上市高，全日飆6.3%。

焦點股份

中國全通(00633)：委任包鐵軍為公司非執行董事及董事會副主席，任期一年，其後自動每任續期一年，已於上周五(15日)生效，全日爆升41.4%。

通達(00698)：發盈警，預期去年盈利按年減少40%至50%，股價逆市向下，全日挫6.5%，成交有4.35億元。

奧瑪仕國際(00959)：遭聯交所上市(紀律)委員會勒令停牌，惟決定提呈至聯交所上市委員會作覆核，全日大跌37%，成交有999萬元。