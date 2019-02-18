即巿股評 港股直擊

侵侵雖然頒布全國緊急狀態令，藉此強行通過興建美墨邊境圍牆撥款，但美股唔單止未有受影響下跌，相反三大指數齊升，道指更升逾400點或1.8%贈興。港股受美股升勢所帶動，今早裂口高開重上二萬八關，其後升勢進一步擴大，成功收復250日線(28317點)，最多升511點，高見28412點。恒指半日收市報28322點，升421點；國指則升190點，報收11127點。

阿Man雖然無水晶球，但都算先知先覺，上周五已表示，大戶成功鋸咗27900點至28000點嗰塊大牛扒之後，只要熊證街貨加碼，本周大戶又可能玩回馬槍，繼續挾淡倉，果然晚上美股再出一出力，港股今日就挾番轉頭。再加上今日美股假期休市，港股更加係姿勢隨佢擺，只不過之前港股實在累積唔少升幅，嚟到呢啲位，再大幅抽升機會唔大，可能都係喺二萬八附近上上落落，上下不過500點左右，等待貿易戰談判結果。

貿易戰完成北京一輪談判，今個星期再喺華盛頓繼續，從市場嘅反應，股市嘅表現，好明顯對中美雙方達成協議有所憧憬。而今個星期仲有美國聯儲局及歐洲央行嘅1月份議息紀錄，缸邊友都好想從呢兩份紀錄去推斷一下息口路徑，以及歐美兩地嘅縮表計劃變化，以便制定今年嘅投資策略。

重磅股全面回升，騰訊(00700)終於識反彈，不過都係嗰句，350元呢個目標價已到晒位，除非再有利好消息刺激帶動股價再突破，否則騰訊股價都係咁上下，要成功升破355元止穩，先有機會向住下一目標，即係去年9月嘅下跌裂口頂部375元挑戰。大笨象(00005)明日派成績表，股價半日升2.2%，即管睇睇大笨象嘅派息以及回購計劃，能否留住股東嘅心，同埋吸引更多投資者入場。

阿Man呢一期一直睇好5G概念股同埋內地券商股，果然大市一反彈，都係呢兩個強勢板塊行先一部。之前建議錯過中國鐵塔(00788)之前升浪嘅投資者，不妨趁其調整時，吼位喺1.5至1.6元之間搵位上車，結果一如預期，鐵塔之前剛好回到呢啲位附近，回調整固回穩之後，鐵塔又再展升浪，股價今早再創新高，高見1.84元，半日升3.4%。呢一轉鐵塔嘅目標價先睇2元，其實破頂都唔估頂，不過訂番個短線目標睇睇先。除咗中國鐵塔之外，阿Man亦極為睇好嘅中通服(00552)表現亦唔錯。

留意番大市阻力仍然喺28400至28500點，而暫時喺28000至28200有支持，估計短期喺27500至28500之間上落，一旦突破28500，點都要見埋二萬九，話唔定要見埋二萬九，淡友先會死心。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)