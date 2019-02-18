港股直擊 即巿股評

市場憧憬本周中美貿易新一輪談判進展，配合美股上周五急飆沖喜，港股扭轉對上一個交易日急挫531點頹勢，今早一度飆逾500點，重上十天(28128點)及250天線牛熊線(28318點)。

恒指今早高開285點，報28186，開市已重上兩萬八關及十天線，亦是今早低位所在，隨後升幅擴大，更上破牛熊線，升幅曾擴至511點，高見28412，臨近午市略回順，但中午仍企在牛熊線上收市。恒指中午收報28322點，升421點或1.5%。大市半日成交額531.85億元。

國企指數報11127點，升190點或1.7%。

藍籌股近乎全線升。騰訊(00700)連跌四日後，半日反彈2%；明日放榜的滙控(00005)，半日漲2.2%；中銀香港(02388)揚4.7%，跑贏一眾藍籌；友邦(01299)走高1.4%；平保(02318)揚1.8%；建行(00939)升1.2%；藍籌僅太古(00019)及中生製藥(01177)受壓，半日分別跌0.6%和0.7%，中生製藥為表現最差藍籌。

焦點板塊

石油股：內地有報道指，石油天然氣管道公司組建方案已獲批，新公司將通過收購「三桶油」存量相關資產，並將尋求上市，推動三桶油造好。三桶油中以中石油(00857)升幅最勁，半日揚4.2%；中海油(00883)升2.9%；中石化(00386)漲3.2%。

5G概念股：續受追捧，中興(00763)下周公布首款5G旗艦機，中午揚5.1%；鐵塔(00788)再創上市高，一度升4%，曾見1.84元，半日升3.4%；中國通信服務(00552)漲2.1%；京信通信(02342)揚3.1%；摩比(00947)漲1.6%；昂納科技(00877)揚4.8%。

券商股：中港股市急升，帶挈券商股造好，國泰君安國際(01788)及第一上海(00227)飆5.4%；海通國際(00665)揚5.3%；中信証券(06030)揚4%；華泰證券(06886)漲4.5%，為升幅最大國指成分股；中國銀河(06881)升2.4%。

焦點股份

中糧肉食(01610)：升勢停不了，今早一度高見2.25元，抽高7.7%，創上市後新高，半日收造2.21元，仍揚5.7%，暫錄八連升，成交金額5190萬元。

通達(00698)：發盈警，預期去年盈利按年減少40%至50%，股價逆市向下，半日瀉6.5%，成交有2.3億元。

未來世界金融(00572)：料去年業績盈轉虧，股價逆市下挫，最低見過0.058元，大跌18.3%，半日造0.062元，仍挫12.7%，成交金額405萬元。