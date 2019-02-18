港股直擊 即巿股評

今朝早起身開電視，左上角報時同天氣嗰度有個落雨嘅logo；再望出窗見到條隧道，嘩~塞到呢...所以我今日都比平時遲咗接近半個鐘先返到公司，「咁做咩唔早啲出門口呀？」有分別咩？個個都係咁諗時，嗰段時間先至最塞呀！

依家10點9分，返到嚟市都開咗半個鐘；今朝未出門口時睇咗5分鐘財經節目，兩位女主持一開始就講返上個星期五(2月15日)道指升逾400點，而日經都升逾300點，咁港股又有乜可能唔受帶動呢？今朝早一開市恒指升286點，報28186點；依家10點12分，恒指已經升到上28336點，升435點。

上個星期五無落場嘅主要原因係恒指向下啪落去之後，當下跌穿咗唔少支持位，基於唔知個市真係升咗咁耐之後要調頭，還是只係爬上山嘅途中跣一跣腳。今日見恒指奮力向上升逾400點，以最高暫時做過嘅28379點計，其實第一層熊證街貨28300至28399點嗰113張期指已經被食得七七八八；再上多一層28400至28499點，咦？一張期指都無；添啲呢，上到第三層(28500至28599點)同第四層(28600至28699點)呢度先見真章，分別有1317同1298張期指係度，以現價(10點18分見28352點)計，恒指現再升多347點先可以食得晒呢2615張期指。若然個市選擇喺今日下半場做埋嘅話，咁豈不是今日升成700幾點？

睇埋下面堆牛證先，最近嘅就係27800至27899點，呢度有相當於715張期指；再向下掃落去，其實最近五層牛證街貨，平均一層有605.2張期指，分布得好平均，只係見到今日升400幾點嚟講，極有可能已經將牛證先行收割，再換一隻貼價啲嘅牛證，目的為求繼續以高槓桿作以快打慢嘅策略。

望望月曆好快又到業績期嘅春祭高峰期，聽日仲有滙豐控股(00005)同恒生銀行(00011)公布業績，唔少券行喺業績前已經下調大笨象嘅目標價，萬一聽日份業績有咩亮點嘅話，呢個亮點有可能產生「一石激起千浪」嘅效應，再打起個市而上行去食重貨都未定，恒指牛(67444)， 收回價27642點，同現價有逾600差距，喺收回價差唔多嘅牛證之中槓桿比率偏高，吼恒指5分鄉鐘圖見超賣小注落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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