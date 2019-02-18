訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:13 港股直擊 即巿股評

【異動股】富力逆市挫2% 料去年利潤大跌六成

放大圖片

富力地產(02777)發盈警，預期去年利潤按年減少約六成，股價今早跑輸同業，曾挫2.3%報14.72元，現跌0.8%報14.94，成交約3300萬元。

公司指，盈利倒退主要是由於在2017年收購酒店資產帶來大額的非經常性議價收購收益，而2018年此類非經常性交易相對較少。

不過，撇除收購酒店資產的議價收購收益，以及淨滙兌收益或虧損和投資物業的公允價值收益，富力預計，去年合併利潤將按年錄得增長。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。