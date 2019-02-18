港股直擊 即巿股評

富力地產(02777)發盈警，預期去年利潤按年減少約六成，股價今早跑輸同業，曾挫2.3%報14.72元，現跌0.8%報14.94，成交約3300萬元。

公司指，盈利倒退主要是由於在2017年收購酒店資產帶來大額的非經常性議價收購收益，而2018年此類非經常性交易相對較少。

不過，撇除收購酒店資產的議價收購收益，以及淨滙兌收益或虧損和投資物業的公允價值收益，富力預計，去年合併利潤將按年錄得增長。

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