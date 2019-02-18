港股直擊 即巿股評

中海宏洋(00081)料去年純利大增，股價今早抽高，一度高見3.09元，揚4.4%，現造3.06元，仍升3.4%，成交金額1600萬元。

集團表示，初步估計截至2018年12月底止年度淨溢利或按年顯著增加85%，主要是由於年內銷售物業所確認收入及該等物業毛利率有所上升。

其母中國海外(00688)升1%；華潤置地(01109)漲0.9%；恒大(03333)微漲0.8%；萬科(02202)走高0.2%。

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