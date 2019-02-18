港股直擊 即巿股評

首長國際(00697)料去年純利大增，股價今早抽高，一度高見0.233元，飆升6.4%，現造0.231元，仍抽高5.5%，成交金額175萬元。

集團預期，去年股東應佔溢利按年增長4.5倍至5.5倍，主要由於期內停車業務開始貢獻收入，並隨着運營水平的提升，停車板塊的毛利率得到增長。

此外，更多投資者願意投資認購集團所管理的基金，規模迅速擴大使基金管理板塊成為穩定利潤來源；鐵礦石貿易板塊亦實現扭虧為盈。

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