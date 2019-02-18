訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:39 港股直擊 即巿股評

【異動股】首長國際曾飆6.4% 料去年純利大增

放大圖片

首長國際(00697)料去年純利大增，股價今早抽高，一度高見0.233元，飆升6.4%，現造0.231元，仍抽高5.5%，成交金額175萬元。

集團預期，去年股東應佔溢利按年增長4.5倍至5.5倍，主要由於期內停車業務開始貢獻收入，並隨着運營水平的提升，停車板塊的毛利率得到增長。

此外，更多投資者願意投資認購集團所管理的基金，規模迅速擴大使基金管理板塊成為穩定利潤來源；鐵礦石貿易板塊亦實現扭虧為盈。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。