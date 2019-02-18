即巿股評 港股直擊

中美自去年12月於阿根廷G20峰會的「習特會」達成暫時貿易休戰(美國把總值2000億美元中國進口貨品加徵關稅至25%措施，由今年1月1日延遲至3月1日實行)後，在北京舉行的第三輪貿易談判已於上周五結束，雙方均表示取得階段性進展，並同意把達致的承諾寫入諒解備忘錄，本周在華盛頓將舉行新一輪部級和副部級磋商。外電消息，中美草擬的諒解備忘錄，將成為日後「習特會」的協議框架。

中國國家主席習近平於貿談會後接見美國代表團，新華社引述習近平指出，中美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇，對於雙方經貿分歧和摩擦問題，中方願意採取合作方式，推動達成雙方都能接受的協議。不過，習近平主席強調「當然，合作是有原則的」。

美國總統特朗普於當地時間上周五在白宮玫瑰園宣布即將簽署國家緊急狀態令時另外提到，最新一輪(部級貿易)對話進行得極好，現在比之前更接近達成真正的貿易協議，他坦言未必能在3月1日限期前完成貿易談判，但表示有需要的話可以延期。特朗普又透露，將會在華盛頓的下一輪談判後的「某個時候」(sometime)與國家主席習近平見面。

從主席習近平強調「合作是有原則」，以及特朗普承認未必能在3月1日限期前完成貿易談判來推測，可以肯定這場全球兩個最大經濟體的貿易戰不會短期內就能夠解決。事實上，談判結束後，中美亦只是各自發表總結，反映雙方仍未能成功收窄分歧，綜合外電消息亦指出，兩國官員就部分議題仍僵持不下，例如美國指摘中國施壓要求企業技術轉移，而雙方在如何確保落實協議方面亦有巨大分歧，主要是中國不願接受美方提出的監督機制。

也許本港投資者對於上周五的中美貿易談判原本就沒有抱很高期望，恒指當日顯著低開191點後，僅微彈至28256水平已乏力，尾市低見27845點，收報27900，急挫531點或1.87%；自1月4日以來，首次失守10天線(28059點)收市。

2月13日【搏拳實錄】指出，老徐相信14和15日的中美高級別貿易談判不會為港股帶來太大刺激，早前在恒指一度跌穿27600點時已由於Confirmation Bias作祟而不願long call，在恒指高於28000點水平就更加拒絕高追。

該文又提到「堅持等恒指回調至27600點附近才考慮long call或short put」，雖然恒指上周五的intraday低位與老徐心目中的27600點左右的入市水平仍有距離，但期待已接近兩周(見2月4日【搏拳實錄】)的回調終於來到。老徐的最新打算是，在恒指低於28000點的前提下，沽27600點行使價即月put，利用收取的期權金買入3月份行使價28400或28600點的價外call。

老徐