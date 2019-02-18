港股直擊 即巿股評

中美貿易談判吹暖風，刺激美股上周五急升，恒指上周五急插逾五百點後，今早有望反彈重上二萬八關。

美中達成貿易協議的機會越來越大，加上美國消費信心數字勝預期，推動美股上周五急升，未受總統特朗普頒布全國緊急狀態令、以取得邊境建牆資金的消息影響，道指以近全日最高位收市，升443點或1.74%，報25883點；標指升1.09%，收報2775點；納指彈0.61%，收報7472點。全個星期計，道指上揚3.1%，標指漲2.5%，納指攀升2.4%，其中道指與納指均連漲第八周。繼標普早前技術上重上200天移動平均線後，納指亦重新站於200天線之上。周一(18日)是總統日，美股休市。

中美一連兩日在北京舉行的經貿談判結束，國家主席習近平在人民大會堂會見美國貿易代表萊特希澤與財長努欽，表示雙方團隊磋商取得重要階段性進展，未來一周雙方將在華盛頓見面，希望推動達成互利雙贏的協議。特朗普亦說，「從未如此接近達成真正的貿易協議」。

周五公布的數據方面，美國工業生產8個月來首次下跌，在1月跌0.6%，分析師本來預期升0.3%；工廠設備使用率跌0.6個百分點，至78.2%，是去年7月以來最低。密歇根大學消費信心指數從1月的91.2升至2月的95.5，高於預期。紐約聯儲銀行製造業指數在2月升4.9點，報8.8，亦勝預期，但仍遠低於去年11月所見的21.4。

油價上漲，因石油出口國組織(OPEC)主導的減產，以及沙地阿拉伯的產量減幅都比估計為多，加上美國制裁委內瑞拉和伊朗，將限制全球石油供應，皆推高油價。布蘭特期油升2.6%，報每桶66.25美元，是今年首次升穿65美元水平，紐約期油升2.2%，報55.59美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.18元，較本港上日收市高0.83元，公司將於本周二公布全年業績；騰訊(00700)ADR收報336.39元，高2.59元；國壽(02628)ADR收報19.01元，高0.15元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報13.56元，高0.28元；中石油(00857)ADR收報5.06元，高8仙；中石化(00386)ADR收報6.63元，高0.12元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報83.6 3元，高0.33元；聯通(00762)ADR收報9.25元，高8仙；中電信(00728)ADR收報4.36元，高4仙。

ADR港股比例指數報28152，較上日現貨收市高251點或0.89%。夜期收報28120，升253點，高水219點。恒指上周五收報27900點，跌531點或1.9%，兩日累插596點，連續三日成交超過一千億。

有傳粵港澳大灣區綱要最快今日公布，不過料屬框架式，主要提及大方向。另外，本港時間周四凌晨美國聯儲局公布1月議息會議紀錄。

滙控將於本周二公布業績，按滙控內部綜合券商預測顯示，去年第四季集團經調整稅前盈利中位數為44.42億元(美元．下同)，按季計跌28%；若全年計，料其除稅前利潤的預測平均數為209.26億美元，按年增長21.9%。

焦點股份

新地(00016)：以63億元中標政府上星期五截標的大埔白石角優景里與博研路交界住宅地，每方呎樓面地價6645元，高於市場預期。

富力地產(02777)：發盈警，預期截至去年12月底的利潤，按年減少約六成，主要是由於在2017年收購酒店資產帶來大額的非經常性議價收購收益，而2018年此類非經常性交易相對較少。

通達集團(00698)：發盈警，預期去年純利減少四成至五成，主要因為金屬手機外殼出貨量及單價，在下半年急速下跌，令公司的毛利下跌，以及需要為庫存作出撥備。

東陽光藥(01558)：預料，截至去年底止，全年盈利按年增長約45%，2017年度盈利6.47億元人民幣。

未來世界金融(00572)：發盈警，預期截至去年12月底的年度業績轉盈為虧，將錄得稅前虧損約8000萬港元。