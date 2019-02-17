重要通告 港股直擊

未來世界金融(00572)發盈警，預期截至去年底止年度錄得稅前虧損8000萬元，2017年度錄得稅前溢利4.68億元。

該公司表示，錄得虧損主要由於證券買賣及投資業務分部錄得虧損約8200萬元。