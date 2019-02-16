港股直擊 即巿股評

美國零售銷售數據欠理想，內地通脹數字亦低於預期。港股周五受壓，恒指開市已經失守250天線，之後跌幅逐步擴大至近600點，跌穿兩萬八關口，收市跌逾530點。恒指的250天線僅收復兩日便再度跌穿，回落至兩萬八以下後，短線或需將支持進一步下移至參考200天線約27740點，向上則觀望重上兩萬八的機會。

港股回落，但資金繼續加碼淡倉，普遍考慮收回價在28500點以上的熊證。周一將有收回價約兩萬八的熊證上市，如大市跌勢未止，或有機會吸引進取資金留意。看淡可考慮恒指熊證(58740)，收回價28458點，行使價28558點，屬新上市產品，兌換比率12000。

趁大市回套開好倉博反彈的資金，則主要考慮收回價約27600點，即大致在20天線附近的牛證，但由於收回價距離收市不足300點，投資者可留意更低收回價的牛證降低風險。看好可留意恒指牛證(66262)，收回價27438點，行使價27338點，槓桿比率約56.9倍，兌換比率10000。

重磅股滙豐(00005)將於周二公布業績，周五跟隨大市回落，跌穿67元水平，收市跌逾1%，結束過去4個交易日的升勢。滙豐雖然回軟，但跌幅暫時仍屬有限，回落至10天線附近後，短線觀望65元水平能否帶來支持，向上留意挑戰近期高位67.4元的機會。

滙豐公布業績在即，股價回落之際，吸引資金作好倉部署。滙豐窩輪的引伸波幅，暫未見因業績即將公布而抽升。低引伸波幅有助提升窩輪的實際槓桿，亦即選擇輕微價外的認購證，亦能獲得較高的實際槓桿。看好可考慮滙豐認購證(24728)，行使價72.93元，19年08月到期，實際槓桿約12.3倍。相反看淡可留意滙豐認沽證(17064)，行使價59.95元，19年06月到期，實際槓桿約12.2倍。

港交所將於本月底公布業績，周五跟隨大市回套，收市跌逾2%，低位險守250元關口。向上觀望企穩260元的機會，支持參考10天線約246.6元。看好可留意港交認購證(25017)，行使價268.20元，19年6月到期，實際槓桿約10.9倍。相反看淡可留意港交認沽證(24367)，行使價237.80元，19年7月到期，實際槓桿約8.2倍。

友邦保險(01299)周四創新高後，周五回軟，收市跌逾2 2%至73元邊緣。向上觀望能否重上75元，支持參考72元。看好可留意友邦認購證(26607)，行使價82.85元，19年7月到期，實際槓桿約9.3倍。相反看淡則可留意友邦認沽證(22782)，行使價64.28元，19年7月到期，實際槓桿約8.3倍。

重磅股騰訊(00700)公布12項規範遊戲直播的禁令，股價周五捱沽，低位曾跌逾3%，險守330元水平，收市仍跌逾2%，連跌4個交易日，接連失守10天線、20天線及200天線。騰訊捱沽，吸引資金開好倉博反彈。看好可留意騰訊認購證(25175)，行使價377.08元，19年06月到期，實際槓桿約10.8倍。

淡倉有資金獲利，追沽的投資者暫時不多，同時亦見有向下換馬，再度留意行使價在300元以下的認沽證，觀望股價進一步回落的機會。看淡可留意騰訊認沽證(17215)，行使價298.78元，19年05月到期，實際槓桿約8.9倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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