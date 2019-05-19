即巿股評 港股直擊 中國財經

國家統計局周五公布，1月全國居民消費價格指數(CPI)與工業生產者出廠價格指數(PPI)分別按年上升1.7%及0.1%，雙雙遜市場預期，並分別為最近一年和28個月新低；兩項指數皆疲弱，進一步印證內地經濟下行壓力不輕，拖累上證指數和深成指急挫1.37%及1.15%。

除了數據欠理想外，A股觸及技術阻力亦是回落原因之一。滬指1月4日低見2440點後便持續反彈，且走勢凌厲，至1月底出現短線「黃金交叉」(10天線升穿50天線)，於春節假期前後跨年締造「五連陽」佳績，錄得2018年2月以來最長升浪。按年初迄今高低位計算，滬指漲幅已達11.8%，周內2700點關口得而復失，正因該水平為「雙底」形態頸線與前跌幅反彈23.6%的阻力所在。

踏入己亥豬年，A股量價齊增，近3個交易日兩市成交金額均超過4000億元人民幣，且強勢非常全面，據EJFQ信號系統內上證及深證A股的升跌比例指標，2月份首6個交易日有3天屬「九一升市」(單日上漲股份比例九成或以上)，意味A股上揚並不是純粹靠權重股拉動。

A股氣氛明顯好轉，散戶入市信心也改善，附【圖】可見，反映內地股民參與程度的融資餘額，甫進2月即結束連跌8天的趨勢，其後4個交易日數額不斷增加，截至2月14日已達7280.93億元人民幣。

中美貿易糾紛未致惡化，屬A股近日造好的重大誘因；而去年滬指表現不濟，寫下10年最差紀錄，基數較低，自然更具條件觸發本輪反彈。此外，在MSCI擬於月底公布基準指數中A股納入因子由5%調高至20%的諮詢結果前，外資偷步買入，亦為推升A股的助力。

事實上，今年北向資金大舉流入A股，而且速度似正加快。資料顯示，2019年1月，經滬深股通「北上」資金淨額606.88億元人民幣；截至周五更連續13個交易日錄得淨流入。2019年迄今，透過「滬股通」和「深股通」日均淨流入A股的金額，為去年的2.5倍。

值得留意的是，A股走勢暫時不俗，能夠一直力吸外資，相信是受惠於新興市場近月普遍獲垂青；然而，新興市場很容易受美元滙價影響，本欄早已提到，歐洲政治變數難測，加上經濟漸趨疲軟，若因歐羅與英鎊貶值使強美元重現，資金有可能從新興市場流走，屆時人民幣再度考驗「七算」的風險不容忽視，連帶內地股市也有機會受壓。

另一方面，環球經濟前景仍然陰雲密布，缺乏增長動力，眾多國際機構及著名投資者相繼發出預警，特別是中國經濟數據短期不易否極泰來，此等負面基本因素，依然屬新興市場包括內地股市的心頭大患。

信報投資研究部

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