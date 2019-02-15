訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:19 港股直擊 即巿股評

【北水手影】轉淨走6.6億元 沽內銀科技股

放大圖片

中美經濟數據差，拖累港股急吐，失守十天線(約28056)和兩萬八，恒指兩日瀉596點，完全蒸發豬年開局以來升幅。

北水上日淨流入大縮至9704萬元後，今日大跌逾五百點下更轉走，全日淨沽6.58億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水再掟建行(00939)及工行(01398)，全日分別有2.31億和1.89億元淨走，為今日首兩位錄得最多淨走個股。

科技股也續被內地資金拋棄，騰訊(00700)規範遊戲直播，全日挫2.3%，更錄四連跌，罕有錄得6763萬元淨走，舜宇(02382)及中興(00763)也分別錄3237萬及1447萬元淨沽；但獲高盛升目標價的鐵塔(00788)，全日有3668萬元淨買。

另外，融創(01918)也有5194萬元，廣汽(02238)今日則錄1.34億元淨金沽出，但分別有3760萬元淨流入比亞迪(01211)，同時也有1606萬元北水淨買吉利(00175)。

人民幣走弱，反而吸引1.1億元北水買國航(00753)，為今日最多淨買個股；其次為新華保險(01336)，全日有6539萬元內地資金買入。

市傳創辦人黃光裕將可提前出獄，國美零售(00493)一度炒高9.1%，惟最終無升跌收市，報0.77元，但全日也吸引793萬元北水淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、騰訊、建行、新華保險、舜宇、國美、廣汽、國航、吉利及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、融創、吉利、新華保險、比亞迪、鐵塔、廣汽、中生製藥及舜宇。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。