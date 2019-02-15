港股直擊 即巿股評

中美經濟數據差，拖累港股急吐，失守十天線(約28056)和兩萬八，恒指兩日瀉596點，完全蒸發豬年開局以來升幅。

北水上日淨流入大縮至9704萬元後，今日大跌逾五百點下更轉走，全日淨沽6.58億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水再掟建行(00939)及工行(01398)，全日分別有2.31億和1.89億元淨走，為今日首兩位錄得最多淨走個股。

科技股也續被內地資金拋棄，騰訊(00700)規範遊戲直播，全日挫2.3%，更錄四連跌，罕有錄得6763萬元淨走，舜宇(02382)及中興(00763)也分別錄3237萬及1447萬元淨沽；但獲高盛升目標價的鐵塔(00788)，全日有3668萬元淨買。

另外，融創(01918)也有5194萬元，廣汽(02238)今日則錄1.34億元淨金沽出，但分別有3760萬元淨流入比亞迪(01211)，同時也有1606萬元北水淨買吉利(00175)。

人民幣走弱，反而吸引1.1億元北水買國航(00753)，為今日最多淨買個股；其次為新華保險(01336)，全日有6539萬元內地資金買入。

市傳創辦人黃光裕將可提前出獄，國美零售(00493)一度炒高9.1%，惟最終無升跌收市，報0.77元，但全日也吸引793萬元北水淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、騰訊、建行、新華保險、舜宇、國美、廣汽、國航、吉利及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、融創、吉利、新華保險、比亞迪、鐵塔、廣汽、中生製藥及舜宇。