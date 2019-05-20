即巿股評 港股直擊

讀者周先生問：「友邦(01299)之前有好消息，股價升得急，想問算唔算貴，是否可追入，今年會有一成以上回報嗎？」(周五收報73.2元，跌2.1%)

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「現時友邦的估值不是太昂貴，因為中國城市的開放，令友邦的增長動力較以前大。投資者可能見友邦股價曾經回調，相對地覺得這段期間升得太多。如果以公司業績表現，增長相對股價增幅來看，其實股價增幅追不上業績增長，主要是整個股市都有一個眨值傾向。當股市回復正常，友邦股價一成或以上的升幅並不太難。雖然友邦股價處於高位，但我都建議分階段吸納，其中一注可能現時都要入貨。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「早前友邦公布拓展人壽業務至天津及石家莊，且獲大行維持增持投資評級，因而帶動股價出現急升。此股一向在波動市況中具抗跌力，股價在2018年全年只跌2.48%，遠低於恒指的13.6%跌幅。加上其財務數據優良，早前公布的第三季業績顯示其新業務價值按年增17%，另外新業務價值利潤率按年從58.4%進一步增至61.1%，表現甚為優秀。惟股價近期升幅過急，不建議現階段才追入，可考慮回至68元水平才吸納，上望76元。而已持貨的投資者可續持有。」

羅崇博 信報首席分析員

「友邦是適合長線投資的質優股，公司在亞洲新興市場具競爭力，尤其是公司在擴展數碼平台方面出色，讓代理更有效地進行銷售，只要宏觀經濟未有出現明顯衰退，友邦的『自然增長』應沒問題，將公布的2018年盈利將呈倒退，但市場已充分預期，將聚焦2019年的復甦主題上。不過，雖然很多投資者認為投資友邦是『有買貴無買錯』，但買入賣出時點若把握得不好，就算同一隻股份，不同投資者獲取的回報可能有很大差異。EJFQ系統在1月14日對友邦發出勢頭轉好的綠燈訊號，股價至今已累漲9.1%，幸好股價在近日由技術超買下回調，現價可重新收集。目前綜合券商給予友邦的平均目標價為81.39元，較現價潛在約11%上升空間，惟過去兩年股價大部分時間均未能達標，故除非業績公布後獲上調目標價，否則暫時不宜過份憧憬今年股價回報有一成以上升幅。」

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