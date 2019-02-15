港股直擊 即巿股評

美國去年12月零售數據遜預期，加上參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，總統特朗普將宣布國家進入緊急狀態，以取得資金興建邊境牆。另外內地上月CPI升幅創一年低，拖累港股急吐。

恒指低開190點，即失250天線(約28326點)，開市後跌幅一度收窄至175點，見28256點全日高，其後內地公布上月CPI遜預期，大市跌勢轉急，上午最多跌496點，失十天線(約28056)和兩萬八，中午跌467點，午後跌穿上午低位，曾瀉586點，見27845點為一周低。恒指收報27900點，跌531點或1.9%，兩日累插596點，完全蒸發豬年開局以來升幅。大市今日下跌股份比例達74%；上升股份比例僅26%。

總結全周恒指跌45點。

國企指數報10937點，挫233點或2.09%。國指全周跌19點。

大市成交額1022億元，連續三日成交超過一千億。

即月期指收市挫471點，報27867，低水34點。

A股亦受壓，滬指挫1.37%；四連升的深成指吐1.15%。

國家統計局今早公布，1月份，居民消費價格指數(CPI)按年升1.7%，創一年低，較上月1.9%，回落0.2個百分點，亦低於市場預期的1.9%；工業生產者出廠價格指數(PPI)增幅更創28個月來最低。

中美今日召開第二日貿易談判，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國官員將注意力放在增加美國對華出口上，中方提議在6年內，增加採購美國半導體至2000億美元(約1.56萬億元)，相當於目前出口量的五倍。

美國道指期貨最新跌81點，報25345。歐洲三大股市最新個別走。

藍籌股近乎全線向下，友邦(01299)跌2.1%；騰訊(00700)挫2.3%；建行(00939)跌2.6%；工行(01398)跌2.3%；滙控(00005)跌1.3%。另外，碧桂園(02007)挫3.3%，全周累挫7.3%為藍籌跌幅王。相反，港鐵(00066)升0.2%。

焦點板塊

科技股：手機設備股續捱沽，發盈警的舜宇(02382)再挫4.3%；瑞聲(02018)插5.3%；小米(01810)跌3.3%；丘鈦(01478)挫4.1%；比亞迪電子(00285)挫4.8%；高偉(01415)跌3.7%。市場續憧憬手機廠商推摺疊智能手機，OLED概念股成逆市走高，信利(00732)升2.2%；華顯光電(00334)升1.7%；億都(00259)飆14.9%。科網及新經濟股受壓，閱文(00772)、金蝶(00268)和金山軟件(0388)挫半成或以上；美團(03690)挫4.3%。另外，上季盈利倒退44.4%的中芯(00981)挫2.9%。

汽車股：回吐幅度較顯著，吉利(00175)挫5.3%；華晨(01114)插5.4%；廣汽(02238)吐4.4%；發盈喜的北汽(01958)跌3.2%；比亞迪(01211)挫3.5%。中方據報於中美貿談中提出取消補貼消費者購買國產新能源汽車。

濠賭股：今日沽壓大，永利澳門(01128)插7.2%；美高梅中國(02282)挫6.1%；澳博(00880)跌3.6%；新濠(00200)跌5.1%。藍籌的金沙(01928)跌3.7%；銀河娛樂(00027)挫4.7%。

豬肉股：市場續憧憬下半年豬價造好，中港豬肉股落鑊成逆市奇葩，港股方面，萬洲(00288)升1.4%，全周累漲8.8%為藍籌升幅王；惠生國際(01340)飆32.6%；中糧肉食(01610)升14.8%；雨潤食品(01068)升3.1%。

焦點股份

俄鋁(00486)：股價曾插6.9%，收市挫3.6%，成交額1.9億元。集團宣布，執董Sergei Popov因俄羅斯地區大選已提出辭任執行董事，自昨日(2月14日)起生效。Popov已確認與董事會並無任何意見分歧。

首灃控股(01703)：公司經營「煌府」及「煌苑」酒家，今日掛牌，收報0.61元，較招股價飆22%，成交額1.46億元，不計手續費一手賺550元。

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