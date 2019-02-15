即巿股評 港股直擊

明明就話將中美貿易談判期延長60日係好消息，轉個頭美股同中港兩地股市回調，又話係壞消息，所以話所有消息好壞都好，完全係睇市場點演繹，升跌總得搵個理由去解釋，既然今日個市跌，咪又話延長談判係壞息，皆因存在變數咁話喎。再加埋內地CPI同PPI公布遠差於預期，而港股喺呢個幾月已累積逾4000點升幅，個市大條道理隊落去調整。

恒指低開190點報28241，其後內地公布CPI差過預期，大市跌幅擴大，二萬八關失守，半日最多跌496點，低見27935。隨後跌幅略為收窄，但兩萬八失地未能收復。恒指半日挫467點，收報27964，國企指數中午收報10970，跌200點。查實之前內地嘅經濟數據一直都係曳，市場應有心理準備CPI同PPI唔慌好得去邊。

重磅股當然有回吐壓力，之前講咗N次，騰訊股價上到350元之後，上升動力減弱，而去年9月所遺下嘅下跌裂口，大約375元唔係咁易補，家下要睇325元至330元守唔守得住，至於話規範遊戲直播，都係一個調整借口。不過內地股就慘啲，都未發力後來追上，大市回調佢哋又陪住跌，建行(00939)同工行(01398)雙雙跌穿20日線，未上車嘅睇定少少都未遲。

唔係話阿Man成日要踩死手機設備股，但呢個板塊確係高追唔過，而蘋果公司呢個一哥都話賣少好多電話，作為設備供應商又點會有好日子。再加上舜宇(02382)噚日發盈警，股價未止瀉更拖累其他板塊內股份顯著下跌，半日跌4%亦係等閒事。

濠賭股仲未出新春期間嘅數據，股價已行先一步隊定先，話咗今年跟舊年一樣，濠賭股嘅收入繼續縮水，股價只有每況愈下，期間縱有反彈，呢個板塊都係有波幅，冇升幅，跟炒短跑還可以，買咗諗住坐貨唔划算。

人民幣自從過完年返嚟，滙價開始回軟，兌人民幣匯價敏感嘅股份，又隨人仔貶值回落，但阿Man有信心，阿爺為免背負貨幣操縱國嘅罪名，唔會畀人仔大幅貶值，從人仔回軟，航空股下跌，或者係一個上車會。

今日指數顯著下跌，究竟係一輪升浪嘅結束，另一次大調整嘅開始；抑或港股已順利喺24500水平見咗雙底，成功扭轉跌勢，並由熊市步入牛市，阿Man唔會去執著深究。無論牛市定熊市，能夠駕馭市場就係贏家。暫時今日嘅跌勢，大戶已成功鋸咗27900至28000水平嗰塊大牛扒，下一重貨區27800至27899點嘅牛仔街貨又唔算好多，即管睇睇今日有冇缸邊友急跌後掃牛仔博反彈，多人掃牛再調整，相反淡友以為大轉勢又加碼買熊證，下周大戶又可能玩回馬槍繼續挾淡倉。