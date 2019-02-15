港股直擊 即巿股評

市場擔心中美貿易談判存變數，加上內地經濟數據曳，港股上日跌65點後，今早一度瀉近500點，失守兩萬八關，一舉跌穿10天(28066點)及250天線牛熊線(28326點)。

恒指今早低開190點，報28241，內地公布CPI差過預期後，大市跌幅擴大，更質穿兩萬八關，最多跌496點，低見27935，隨後跌幅收窄，但仍受制兩萬八大關。恒指半日挫467點，收報27964，國企指數中午收報10970，跌200點或1.79%，大市半日成交有578.9億。

國家統計局公布，1月份居民消費價格指數(CPI)按年升1.7%，創一年低，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升0.1%，升幅是28個月來最低，低於市場預期升0.3%，按月則下降0.6%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)規範遊戲直播，半日挫2.4%，暫錄四連跌；滙控(00005)降1%；友邦(01299)、平保(02318)及建行(00939)分別降1.9%；港鐵(00066)為升幅最大藍籌，半日微升0.1%。

焦點板塊

濠賭股：沽壓大，永利澳門(01128)表現最曳，中午瀉6.5%；美高梅中國(02282)也插6.1%；澳博(00880)與新濠(00200)各挫4.5%；龍頭金沙(01928)跌4.3%；銀河娛樂(00027)挫4.9%，為包尾藍籌股。

手機股：上日急挫後，今早沽壓未完，發盈警的舜宇(02382)，半日再挫4.2%；瑞聲(02018)挫4.7%；比亞迪電子(00285)降4.2%；通達(00698)挫4.9%；鴻騰(06088)跌3.4%；小米(01810)回落2.8%。

內地航空股：離岸人民幣兌美元曾貶穿6.79關口，內地航空股全線下挫，國航(00753)跌2.9%；南方航空(01055)挫3.2%；東航(00670)挫5.1%。

焦點股份

中糧肉食(01610)：昨被中資券商天風證券首予「買入」，推動股價今早再飆，最高見過2.24元，大升23.1%，半日收造2.21元，仍急揚21.4%，成交金額7100萬元。

國美零售(00493)：市傳創辦人黃光裕將可提前出獄，昨日炒高11.6%後，今早再炒上，一度高見0.84元，大升9.1%，半日造0.8元，仍升3.9%，成交金額3億元。

俄鋁(00486)：執董因大選請辭，股價今早沽壓大，最低見過3.64元，插6.9%，半日收造3.7元，仍挫5.4%，成交金額1.08億元。

首灃控股(01703)：今早掛牌，今早最高及最低分別為0.66和0.54元，半日收報0.6元，較招股價0.5元高兩成，成交額1.17億元。

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