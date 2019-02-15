即巿股評 港股直擊

今日分析股份是六福集團(00590)，於去年12月27日收市後發布的2018中期報告顯示，截至今年9月底股東應佔溢利約6.65億元，較去年同期溢利約5.20億元，增長27.88%，為最近五個財政年度之上半年溢利最高增長率，金額則為最近四年之最高，反映今個財年上半年業績優秀。至於資產淨值約98.99億港元，而截至今年10月底已發行股數約5.87億股，計出每股淨值為16.86港元，相對今年2月14日收報24.10元，市賬率為1.43倍，高於1倍暫看股價不屬偏低水平。

市盈率及市賬率參考

若以2013至2017財政年度的上半年溢利佔全年溢利作參考，平均值為46.02%，再以上述的6.65億元計算，預期今個財年股東應佔溢利為14.46億元，較去年的13.69億元，增長5.59% (屬於較保守計法)。現時已發行股數約5.87億股，即每股盈利為2.4627港元，相對2月14日收報24.10元，預測市盈率為9.79倍。至於過去四年 (2014至2017年) 之市盈率介乎7.03至15.58倍，平均值為11.30倍，反映現價處於偏低水平。倘若市盈率重上此平均值，每股合理值為27.82元，較現價24.10元之潛在升幅為15.44%。而參考過去五年的派息比率，預算今年為52%，預期截至今年底資產淨值約105.93億港元，即每股淨值為18.0430元，相對現價之市賬率為1.34倍，較最近四年市賬率平均值為1.52倍仍低近12%，也可視為現價處於偏低水平之另一線索。

業務報告看集團展望

另於今年發布的中期報告，集團表示預期本財年在中國內地店舖之淨增長目標維持在不少於120間，亦會銳意在中國內地繼續發展電子商務業務，加強與電商的合作。有見年輕消費者於網上銷售平台的消費有著無限潛力，本集團將繼續致力推動輕奢系列珠寶首飾之銷售，以拓展年輕消費者市場。筆者認為觀乎沒有業務數字預測，加上集團認為，外部經濟形勢更加嚴峻，為集團的經營和發展帶來新的挑戰，反映上述分析今年溢利增長預測僅為5.59%具參考性。

技術分析看股價定位

再者，股價於去年6月6日高見37.75元，之後股價反覆向下，至12月11和12日均低見21.50元，不足半年累跌逾四成。於12月11日收報21.90元，是期內最低收市價。當日於股價圖見跌幅近4.00% (22.80 → 21.90元)，不過當日亦是除淨日，參考每股股息為0.55元，於12月10日收報22.80元經除淨調整為22.25元，相對12月11日收報21.90元，實際跌幅應是1.57%。觀乎今年2月14日收報24.10元，為2017年6月底的股價水平，而現價24.10元與22.05元相距僅9.30%，少於一成認為現價偏低，加上現時股息率為4.56%，超過4.5厘可見現價進場仍具值博率。

參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於21.50元或以下買入；保守者則可於19.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為30.00至32.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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