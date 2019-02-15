港股直擊 即巿股評

噚日情人節希望大家過得開心啦，喺我身邊嘅朋友之中，最開心應該係戰友Jack同佢太太，事關條友仔噚晚收工就直奔機場，兩公婆齊齊坐夜機飛去日本；雖則戰友Jack越洋過海個目的就係為咗打橋牌比賽，而佢太太就梗係去開心Shopping，不過總算係去旅行玩呀。

噚日朝早揀咗兩隻恒指牛出嚟，分別有進取嘅(68609)同埋安全嘅牛(65999)。兩隻牛仔喺朝早10點15分至11點10分時，吼到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)處於超賣水平落場嘅話，呢個時候進取嘅(68609)高低位分別係$0.05/$0.04，平均數就係$0.045；至於安全嘅(65999)同期高低位就做過$0.101/$0.091，平均數就係$0.096。

臨近上半場完之前，彭博出咗條新聞話「美國考慮將上調中國商品進口關稅期限延長60日。」，刺激番個市向上。為咗做到Day trade，喺下晝1點55分至2點30分，見到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)上番超買位時就索性將(68609)同(65999)走人。呢段時間(68609)高低位$0.057/$0.049，中位數就係$0.053，即日賺17.8%。至於(65999)嘅高低位就做過$0.109/$0.101，中位數就係$0.105，即日賺9.375%。

今朝睇新聞見日經跌200幾點，都知今朝恒指實樣衰，裂口低開191點，開市報28241點，落返去250天線(28327點)樓下。依家10點5分，恒指暫時最低做過28084點，幾乎連條10天線(28078點)都無埋。但日線圖上又見到其實10天線同250天線差距愈嚟愈窄，再出多個「黃金交叉」亦唔係難事；況且按恒指由1月頭至今形成「上升通道」，依家只係回返落去條「上升通道」底部，你會唔會視為一個「吼低開Call」嘅位？

不如睇埋恒指牛熊證街貨圖見講。依家10點6分，恒指做緊28064點(連10天線都無埋Lu...)下方最貼價嘅牛證27900至27999點有相當於2079張期指，當中有超過一半喺噚日先至落場，按頭先mark底咗嘅恒指點數28064點計，若然個市向下殺落多164點嘅話，就可以啪晒呢2076張期指；再比多100去落，即27800至27899點，呢度亦都有742張期指喺度，唔算少架。

至於上方熊證街貨最貼價嘅係28500至28599點，呢度得745張期指啫，同現價比嘅話就相差成535點，無計啦，鬼叫個市一嘢向下啪咗成300幾點咩。

咪咁早博反彈住，現價同下方牛證實在太近啦，且又多街貨，若然佢下行食牛嘅話，又即係連條「上升通道」都跌穿埋，好可能又會係另一個玩法架啦。(28000點無咗啦~)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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