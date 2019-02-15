港股直擊 即巿股評

美國去年12月零售數據遜預期，加上參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，總統特朗普將宣布國家進入緊急狀態，以取得資金興建邊境牆。另外內地上月CPI升幅創一年低，拖累港股今早急吐。

恒指低開190點，即失250天線(約28326點)，開市後跌幅一度收窄至175點，見28256點暫時高，其後內地公布上月CPI遜預期，大市跌勢轉急，曾挫496點，見27935點暫時低，失十天線(約28056)並穿兩萬八。截至上午約10時31分，恒指報28008點，跌423點或1.5%，大市成交額352.13億元。

國企指數報10987點，挫182點或1.6%。

A股亦受壓，滬指跌0.74%；四連升的深成指吐0.65%。

國家統計局公布，1月份，居民消費價格指數(CPI)按年升1.7%，創一年低，較上月1.9%，回落0.2個百分點，亦低於市場預期1.9%。

藍籌股近乎全線向下，友邦(01299)跌1.4%；騰訊(00700)挫2.2%。

醫藥和汽車股回吐幅度較顯著，中生製藥(01177)挫4.8%；石藥(01093)挫4%；吉利(00175)挫4.1%。

公用事業股見資金流入，中電(00002)升0.3%；港鐵(00066)升0.2%；粵海投資(00270)升0.4%。

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